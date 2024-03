Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker frem at stemningen var god på de asiatiske børsene tirsdag.

«Hvorvidt dette er nok til å trigge børsoppgang i Europa i dag er en annen sak, gitt stor usikkerhet knyttet til kveldens rentemøte i Federal Reserve. Federal Reserve (Fed), USAs sentralbank, har en betydelig innvirkning på globale finansmarkeder», påpeker han.

Rentebeskjeden fra Fed kommer kl. 19 europeisk tid.

«Det er ikke ventet at styringsrenten endres, men kommunikasjonen kan. Effekten av Federal Reserves kommunikasjonstone på valuta- og rentemarkedet varierer betydelig avhengig av om tonen er hawkish, dovish eller nøytral», skriver Berntsen.

Asia

De største asiatiske børsene klatrer oppover i forkant av rentemøtet i USA. I Japan stiger Nikkei 0,66 prosent onsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,06 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,56 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,26 prosent. I Sør-Korea er Kospi opp 1,22 prosent.

I Kina ble det onsdag morgen besluttet å holde den ettårige referanserenten LPR (loan prime rate) uendret på 3,45 prosent. Det var akkurat som ventet.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,19 prosent til 87,21 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,13 prosent til 82,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,39 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Dow Jones hadde tirsdag sin beste dag siden 22.februar. Den industritunge indeksen klatret med 0,83 prosent til 39.110,79 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,56 prosent og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,39 prosent.

Teknologiselskapet Nvidia startet børsdagen med å falle 2,5 prosent etter nyheten om at selskapet lanserer en ny generasjon AI-databrikker og programvare for å drifte AI-modeller. Til tross for en humpete start på dagen hentet Nvidia-aksjen seg inn igjen, og endte opp 1 prosent ved handelsslutt.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte opp 0, 2 prosent tirsdag. Ved børsslutt stod Hovedindeksen i 1.302,94. Så langt i år er dermed Oslo Børs ned 0,3 prosent.

Blant de mest omsatte aksjene steg Pexip 7,7 prosent til 27,60 kroner. Selskapet skal ifølge TDN Direkt holde en presentasjon på Nvidias GTC-konferanse tirsdag.

Gigante Salmon var i toppen av taperlisten med et fall på 19,2 prosent til 5,82 kroner. Selskapet melder tirsdag om at toppsjefen i oppdrettsselskapet må pakke sakene etter kostnadsøkninger på 350 millioner kroner. Selskapet vil også nå trenge tilførsel av ny kapital.