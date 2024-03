Regjeringen vil endre reglene for utflyttingsskatt

Regjeringen har møtt et overraskende problem med strømmen av rikinger som har flyttet ut av landet de siste årene. Nå foreslår finansdepartementet flere endringer i reglene om utflyttingsskatt, eller den såkalte «exit-skatten».

Regjeringen vil nå at utflyttingskatten skal betales innen tolv år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal skattlegges.



Det fremgår av en pressemelding onsdag, og endringene skal gjelde fra og med i dag. Forslagene er nå sendt til høring.

– Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her og at skatten blir betalt. Det er rettferdig og viktig for både tilliten til skattesystemet og fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– At alle bidrar til felleskapet gjør det også lettere å kunne holde skattesatsene lave for alle som bor i Norge. Skatteinntekter bidrar til å ivareta grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg, sier han videre.

Må betales innen tolv år

Etter dagens regler blir utflyttingsskatten fastsatt blant annet på latente aksjegevinster. Frem til november 2022 var regelen at de som flyttet før det, fikk utflyttingsskatten bortfalt etter fem år i utlandet. Så ble «femårsregelen» opphevet.

Det skjedde knappe to måneder etter at Norges rikeste, Kjell Inge Røkke, valgte å flytte til Sveits. Med det startet han en trend, og til nå har flere titalls formuende personer valgt å flytte bort fra Norge.

Samtidig varslet Vedum at ytterligere innstramminger kunne bli mulig.

Slik fungerer «exit-skatten» nå: Den såkalte femårsregelen ble opphevet med virkning for utflyttinger og overføringer som skjedde 29. november 2022 eller senere. For fysiske personer som flyttet før 29. november 2022, bortfaller utflyttingsskatten etter fem år i utlandet.

For de som flyttet fra og med 29. november 2022 og frem til i dag kan betaling av utflyttingsskatten utsettes på ubestemt tid, frem til realisasjon.

Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med i dag, må utflyttingsskatten betales innen 12 år. Et av to hovedgrep i forslaget er å begrense utsettelse med betaling av fastsatt utflyttingsskatt til 12 år. Skattyter gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over 12 år, eller ved utløpet av 12-årsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen 12 år, bortfaller eller tilbakebetales skatten. Det andre hovedgrepet er å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten. Regjeringen

«Siden femårsregelen ble opphevet i 2022, bortfaller ikke utflyttingsskatt etter fem år, men betaling av den kan i praksis utsettes på ubestemt tid, uten at inntektene tilfaller felleskapet. Regjeringen vil derfor endre dette», står det.

Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med i dag, 20. mars, må utflyttingsskatten betales innen tolv år, opplyser regjeringen.



Skulle utflytteren velge å flytte tilbake innen tolv år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

– Balansert utflyttingsskatt

De nye reglene skal ivareta hensynet til skattyterens likviditet og mobilitet på en god måte, skriver regjeringen.

– I tillegg til å endre reglene om betalingsutsettelse, mener vi det er rimelig å bare skattlegge verdiendringer som skjer mens eier bor i Norge. Dette forslaget legger opp til en balansert utflyttingsskatt som kan ligge fast over tid, sier Vedum.



For å unngå tilpasninger gjelder endringene fra og med i dag.

«Uten dette virkningstidspunktet er det fare for at betydelige ubeskattede verdier kan bli sendt ut av landet før et lovvedtak, og at forslagene dermed kan miste mye av sin effekt», står det.

Forslagene sendes nå på høring, med frist 21. mai 2024.