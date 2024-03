BW Group har gjennom et blokksalg kvittet seg med 26 millioner Hafnia-aksjer til en kurs på 73 kroner, opplyses det i en børsmelding.

BW Group har dermed solgt 5,1 prosent av sine Hafnia-aksjer, og sitter etter transaksjonen igjen med 220,1 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel i selskapet på 43,14 prosent.

BW Group har nå gått inn i en 180-dagers lock-up periode for de resterende aksjene.

Hafnia skriver i meldingen at «selgeren fortsatt forplikter seg til å være den ledende langsiktige aksjonæren i selskapet, med en sterk tro på produkttankmarkedet», og at formålet med salget, fra selgers perspektiv, skal være å øke likviditeten til støtte for børsnoteringen i USA.

Styremedlem i Hafnia, Erik Bartnes, har sikret seg 27.397 aksjer. De resterende tildelinger vil bli meldt i en separat melding innen kl. 09.