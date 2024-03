Havvind-auksjonen er over. Regjeringen kaller inn til pressekonferanse.

Saken oppdateres.

Det har vært knyttet stor spenning til Norges første havvindauksjon. Startskuddet gikk mandag og auksjonen går nå inn i sin tredje dag.

På forhånd var det flere som var skeptiske på om det i det hele tatt ville komme noe bud på Sørlige Nordsjø II-auksjonen.

Nå inviterer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) inn til pressekonferanse 10.45 etter en gjennomført auksjon.

De fire konsortiene som var kvalifiserte til å delta i auksjonen var:

Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

Equinor og RWE

Shell, Lyse og Eviny

Ventyr

Det er ingen krav om at de kvalifiserte må by, men siden auksjonen har pågått i over to dager, er det minimum to aktører som har bydd. Flere har pekt på Equinor som storfavoritt.

Den svenske storbanken SEB tror at havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II kan kreve så mye som 80 milliarder kroner i investeringer i tillegg til driftskostnader. Subsidiene fra staten kan maksimalt ende på 23 milliarder kroner over 15 år.

Flere aktører har pekt på at subsidiene og rammevilkårene er for dårlig.