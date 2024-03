Markedet stiger etter rentenytt

En halvtime etter Fed-sjef Jerome Powell sto på talerstolen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,39 prosent mens Dow Jones har steget 0,29 prosent til 39.223,90 poeng. S&P 500 stiger 0,26 prosent til 5.192,05 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,95 prosent til 13,55.

Intel

CNBC skriver onsdag at Intel har blitt tildelt opptil 8,5 milliarder dollar, tilsvarende over 90 milliarder norske kroner, fra USA i finansiering knyttet til CHIPS Act, en satsing på å bygge opp halvlederproduksjon innenfor USAs grenser, for å bli mindre avhengig av produksjon i Asia. Aksjen stiger 1,6 prosent i åpningsminuttene.

Fed

Onsdag venter markedet spent på kveldens rentenyheter fra den amerikanske sentralbanken, som presenteres klokken 19.00. Ifølge Handelsbanken er det ingen tvil om selve resultatet; det er så godt som null sjans for at renten kuttes allerede i dag. Derfor vil all oppmerksomhet rettes mot signalene rundt den videre rentesettingen.

«I dag får vi nemlig oppdaterte prognoser fra medlemmene i FOMC, hvor særlig dot-plot-ene for styringsrenten vil være i fokus. Tilbake i desember ble det guidet mot totalt tre rentekutt i 2024, og opprinnelig ble denne beskjeden tolket svært duete», skriver Handelsbanken i en oppdatering.