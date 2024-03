Selger skip for 22,7 millioner dollar

Standard Supply melder onsdag at selskapet har inngått en kontrakt om salget av skipet Standard Supplier for 22,7 millioner dollar, tilsvarende om lag 242 millioner kroner.

Transaksjonen er ventet å bli gjennomført tidlig i april.

«Etter salget av det siste skipet vil selskapet sitte igjen med en kontantbeholdning på 42–43 millioner dollar,» kommenterer Martin Nes, styreleder i Standard Supply.

Nytt forsøk

I midten av desember 2023 meldte Standard Supply at selskapet forventet å gjennomføre et salg av skipet Standard Supplier innen midten av januar 2024. I januar meldte imidlertid Standard Supply at kjøperen hadde kansellert avtalen på grunn av at selskapet ikke er i stand til å levere skipetpå grunn av en pågående reparasjon av azimuth-thrusteren.

Arne Blystad og Harald Moræus-Hanssen er blant de største aksjonærene i Standard Supply. Selskapet har også Øystein Stray Spetalen på eiersiden.