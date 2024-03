Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.303,74 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 86,01 dollar, ned 1,6 prosent.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,0 millioner fat til 445,0 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ikke ventet noen endring i lagertallene.

Equinor vant ikke den første budrunden om havvind på norsk sokkel. Området som har vært gjenstand for auksjonen er området «Sørlige Nordsjø II» nær grensen til Danmark, hvor det nå etableres bunnfast havvind. Aksjen endte uforandret på 282,70 kroner.

«En av grunnene til at Equinor-kursen har gjort det såpass dårlig i en periode, er frykt for at selskapet skal bruke mye penger på vindprosjekter som ikke gir fornuftig lønnsomhet», sa DNB-strateg Paul Harper til Finansavisen tidligere denne uken.

BW Group har gjennom et blokksalg kvittet seg med 26 millioner aksjer i Hafnia til en kurs på 73 kroner. Storeieren har dermed solgt 5,1 prosent av sine Hafnia-aksjer, og sitter etter transaksjonen igjen med 220,1 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel i selskapet på 43,14 prosent. Hafnia-aksjen falt 4,0 prosent til 74,00 kroner.

Celina Midelfart har, gjennom selskapet Midelfart Capital, kjøpt nesten 231.000 aksjer i Solstad Offshore, noe som gjør henne til selskapets 30. største eier. Aksjen klatret 8,0 prosent til 35,70 kroner.

Danske Bank har gjenopptatt dekningen av Link Mobility med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 25 kroner – 43 prosent over tirsdagens sluttkurs. I løpet av onsdagens handel gikk aksjen opp 3,7 prosent til 18,08 kroner.

SAS fikk tirsdag godkjent sin omfattende redningsplan, da konkursprosessen i flyselskapet ble avsluttet etter siste høring i domstolen i New York. SAS er likevel langt fra ferdig, da morselskapet SAS AB nå skal gjennom en rekonstruksjon i svenske domstoler de neste ukene. Aksjen gikk opp 5,0 prosent og sluttet på 0,03 kroner.

Standard Supply selger PSV-fartøyet Standard Supplier for 22,7 millioner dollar, ifølge en børsmelding. Etter denne transaksjonen vil selskapet ha 42-43 millioner dollar i kontanter. Aksjen gikk opp 1,4 prosent til 2,17 kroner.