Onsdag la Fed, den amerikanske sentralbanken, frem rentebeslutningen om å holde styringsrenten uendret på 5,25-5,50 prosent. Videre indikerte medianen av medlemmene i Federal Open Market Committee (FOMC) at det går mot tre rentekutt i 2024.

De ledende indeksene på Wall Street snudde umiddelbart fortegn fra minus til pluss på nyheten om rentebeslutningen.

– Dette ga en positiv markedsreaksjon. Toårsrenten er ned 6-7 punkter. Men det ble en uventet twist, ved at de dropper ett rentekutt neste år. Det gir et høyere nivå på rentene utover, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

S&P 500 endte dagen opp 0,88 prosent til 5.224,61 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,25 prosent til 16.369,41. Industritunge Dow Jones steg 1,03 prosent til 39.511,74.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 5,21 prosent til 13,10 mens tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 4,27 prosent.

Bevegelser

De store teknologiselskaper hadde vind i seilene etter rentebeskjeden. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en grønn dag på børs onsdag.

Facebook steg 1,82 prosent til 505,26 dollar.

Amazon steg 1,21 prosent til 178,02 dollar.

Apple steg 1,32 prosent til 178,41 dollar.

Netflix steg 1,11 prosent til 627,6 dollar.

Alphabet steg 1,16 prosent til 149,63 dollar.

Intel steg 0,2 prosent til 42,13 dollar etter det ble tildelt opptil 8,5 milliarder dollar, tilsvarende over 90 milliarder norske kroner, fra USA. Finansieringen er tilknyttet CHIPS Act, en satsing på å bygge opp halvlederproduksjon innenfor USAs grenser, for å bli mindre avhengig av produksjon i Asia.

Tesla steg 2,4 prosent til 175,42 dollaretter at elbilprodusenten bekreftet at de vil øke prisen på Model Y-biler produsert i Kina fra 1. april. Nyheten fulgte den nylige kunngjøringen om prisøkninger i Europa og USA, og markerte en reversering i strategien fra de mange kuttene Tesla gjennomførte gjennom 2023.

Matvareprodusenten General Mills steg 1,06 prosent etter det rapporterte en omsetning som var bedre enn hva analytikerkorpset ventet. Selskapet bak kjente merker som Pillsburys, Cheerios og Betty Crocker oppveide avtagende volumer med prisøkninger.

Flyprodusenten Boeing steg 3,60 prosent til tross for at finansdirektør Brian West indikerte at kontantstrømmen vil være svakere enn selskapet hadde guidet for tilbake i januar, da selskapet må øke fokuset på kvalitet etter en serie av uheldige hendelser de seneste månedene.

Restaurantkjeden Chipotle Mexican Grill steg 3,88 prosent til 2.896,3 dollar etter styret godkjente en 50-til-1 aksjesplitt. Planen gjennomføres i juni dersom den får støtte av aksjonærene.

Olje og krypto

Brent-olje falt 0,68 prosent til 86,09 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket ned 1,36 prosent til 81,38 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 6,48 prosent til 65.907,0 dollar pr. coin, mens Ethereum handles opp 7,21 prosent til 3.384,9 dollar pr.coin.