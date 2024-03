Avkastning på 3,7 milliarder i fjor

Ferds avkastning på den verdijusterte egenkapitalen endte på 9 prosent for 2023, mot minus 9 prosent i 2022. Det sendte den verdijusterte egenkapitalen opp fra 43 milliarder til 45,8 milliarder kroner.

Eierne, Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra, tar ut utbytte på 893 millioner kroner for fjoråret. Justert for dette var avkastningen på 3,7 milliarder kroner i 2023.

– Resultatene er en rundetid i et langt løp og vi er godt fornøyde med den underliggende utviklingen i majoriteten av porteføljen vår. År etter år viser Ferds portefølje seg som robust når det stormer rundt oss, og verdiskapende i oppgangstider, sier konsernsjef i Ferd, Morten Borge i en pressemelding.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble 9,1 prosent for 2023. Porteføljen ble ved årsskifte verdsatt til 31,7 milliarder kroner. Ferd Capital investerer i privateide selskaper og børsnoterte selskaper.

Vil bruke mer kapital

De børsnoterte selskapene hadde en avkastning på 940 millioner kroner, tilsvarende 9,9 prosent, drevet av god verdiutvikling for Elopak. Elopak er Ferds største børsnoterte investering, og verdiutviklingen i 2023 var på 24 prosent. Så langt i år er aksjen opp ytterligere 14,8 prosent. Ferd sitter med over 160 millioner aksjer i Elopak, verdt 5,57 milliarder kroner etter sluttkurs onsdag.

– Vi ønsker å være en eier som gir selskapene våre den friheten og finansielle styrken de trenger for å gjøre nye, fornuftige investeringer og oppkjøp. Fremover vil vi bruke enda mer kapital og tid på den type vekst. I 2023 investerte vi totalt for 2,4 milliarder kroner, kommenterer Borge.

For Ferd Capitals privateide investeringer var verdiutviklingen positiv med totalt 1,2 milliarder kroner, tilsvarende 7,0 prosent.

Avkastningen for Ferds eiendomsportefølje var i 2023 på minus 1,9 prosent.

Merker mer interesse

Hittil i 2024 har det vært observert en betydelig forbedring i finansierings- og kapitalmarkedene, ifølge Ferd.

– Det at vi nå ser en stabilisert rente, og kanskje til og med har nådd rentetoppen, bidrar til økt forutsigbarhet og dermed også økt sannsynlighet for at kjøpere og selgere kan finne hverandre. Allerede så langt i 2024 merker vi mer velfungerende finansiering og kapitalmarked. Ved inngangen til 2024 opplever vi mer interesse for våre selskaper enn noen gang, og vi ser i større grad tidlige tegn på at transaksjoner på børs har begynt å skje enn vi gjorde på samme tid i fjor.