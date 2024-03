Saken oppdateres gjennom dagen.

Oslo Børs er i grønt territorium torsdag. Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.309,37, en oppgang på 0,4 prosent. Dermed er Oslo Børs i grønt for året.

Signalene fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve om at renten fortsatt skal kuttes tre ganger i år har skapt jubel på børsene.

Oljeprisen

Oljeprisen er noe opp torsdag morgen. Siden midnatt er mai-kontrakten for nordsjøoljen opp 0,6 prosent til 86,47 dollar pr. fat og har endelig brutt 85 dollar-grensen. Den amerikanske WTI-oljen er også opp 0,6 prosent til 81,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat brent omsatt for 86,00 dollar ved børsslutt onsdag.

De globale oljelagrene har ikke klart å legge på seg.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,0 millioner fat til 445,0 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ikke ventet noen endring i lagertallene.

Sparebank 1 Markets oppgraderer Equinor til kjøp fra tidligere nøytral, og hever kursmålet fra 300 kroner til 340 kroner pr. aksje. Equinor stiger 1,3 prosent til 286,45 kroner. Aker BP stiger 1,5 prosent til 273,50 kroner, mens Vår Energi er opp 2,1 prosent til 34,85 kroner.

Bevegelser

SEB høyner sitt kursmål i Frontline fra 240 kroner til 260 kroner pr. aksje og gjentar kjøpsanbefaling. Banken oppjusterer også produkttankrederiet Hafnia fra 90 til 95 kroner pr. aksje. Frontline stiger 2,1 prosent til 244,05 kroner. Hafnia legger på seg 1,9 prosent til 75,40 kroner.

I går etter børsslutt meldte BergenBio at det har fått en positiv tilbakemelding fra en uavhengig dataovervåkingskomité (Drug Safety Monitoring Board) om å fortsette hovedstudien uten justeringer. Aksjen stiger 20 prosent til 0,21 kroner.

Nykode Therapeutics er ned nærmere 30 prosent så langt i år i kjølevannet av kollapsen i Ultimovacs. I dag offentligjorde selskapet oppdaterte overlevelsesdata. Den nye dataen viser at medianoverlevelse for pasienter som har et protein (PD-L1) på overflaten av kreftcellene er på ytterligere 12 måneder. Aksjen stiger 5 prosent til 15,18 kroner.

NRC Group er sammen med GRK Suomi valgt som entreprenører til en ny trikkelinje i Turku. Kostnadsestimatet er nærmere 4 milliarder kroner. Aksjen stiger 1,3 prosent til 11,36 kroner.

SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss tror Vow har feilrapportert i regnskapet siden 2019. I går nedgraderte analytikeren selskapet fra kjøp til hold, samtidig som kursmålet ble kuttet fra 15 til 6 kroner. Aksjen er ned 6,8 prosent til 6,06 kroner torsdag.