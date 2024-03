Vow-smell på grønn børs

Equinor stiger 0,4 prosent etter at SpareBank 1 Markets har oppgradert aksjen fra nøytral til kjøp og løftet kursmålet fra 300 til 340 kroner. Aker BP stiger én prosent og Vår Energi 2 prosent.

Frontline-rally

Utslagene er relativt beskjedne blant de mest omsatte – begge veier.

REC Silicon faller nesten 4 prosent etter at selskapet har utsatt første leveranse fra Moses Lake. Den første forsendelsen kan komme enten i slutten av første kvartal eller tidlig i andre kvartal.

Frontline stiger 4 prosent på dagens nest høyeste volum etter at SEB har høynet kursmålet fra 240 til 260 kroner og gjentatt sin kjøpsanbefaling. Samme meglerhus har også høynet i Hafnia, og denne aksjen stiger 0,7 prosent.'

Gjensidige faller 4 prosent (6,80 kroner) til 158,80 kroner, men går torsdag eksklusive utbytte på 8,75 kroner og er i realiteten dermed opp.

Videre er Nordic Semiconductor og Tomra begge opp rundt 4 prosent, mens Nykode Therapeutics stiger over 2 prosent etter å ha offentligjort oppdaterte overlevelsesdata. Nye data viser at medianoverlevelsen for pasienter som har et protein (PD-L1) på overflaten av kreftcellene er på ytterligere 12 måneder.

NRC Group skal sammen med GRK Suomi bygge ny trikkelinje i Turku. Kontraktssummen estimeres til nærmere 4 milliarder kroner. Aksjen stiger drøye prosenten.

Biotek-byks

Høyt på vinnerlisten finner vi BergenBio , som etter stengetid onsdag meddelte markedet om en positiv tilbakemelding fra en uavhengig dataovervåkingskomité (Drug Safety Monitoring Board) om å fortsette hovedstudien uten justeringer. Aksjen stiger over 13 prosent.

Argeo stiger over 5 prosent. Sent tirsdag kveld gjennomførte selskapet en rettet emisjon på 50 millioner kroner – den andre egenkapitalemisjonen på under et halvt år.

– Samtlige eiere av Argeo bør være veldig «happy» med at vi klarer å finansiere oss på en god måte. Nå er selskapet fullfinansiert, sier Argeo-sjef Trond Figenschou Crantz til Finansavisen.

På taperlisten merker vi oss Vow, som fortsetter ned 14 prosent. Onsdag falt aksjen over 5 prosent etter at SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss nedgraderte aksjen fra kjøp til hold og tok ned kursmålet fra 15 til 6 kroner. Han tror Vow har feilrapportert i regnskapet siden 2019.

Spotlio (tidligere Canopy Holdings) faller over 9 prosent etter torsdag ettermiddag å ha lagt frem nye minustall for tredje kvartal.