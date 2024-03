Oppdatert 19.10

Reddit debuterer på NYSE torsdag, og aksjen spretter opp over 40 prosent i den tidlige handelen. Aksjen handles for rundt 49 dollar, etter at nettstedet som hoster millioner av debattforum onsdag priset IPO-en (børsintroduksjonen) til kurs 34 dollar – øverst i det indikerte intervallet.

Dette var en solid «haircut» sammenlignet med prisingen på 10 milliarder dollar i det private markedet under tech-boomen i 2021. På kurs 49 dollar er selskapet priset til rundt 7,7 milliarder dollar.

På det høyeste så langt har Reddit-oppgangen vært oppe i hele 70 prosent.

Reddit-introduksjonen er den første noteringen av et større sosialt medieselskap siden Pinterest i 2019.

Ifølge prospektet omsatte Reddit for 804 millioner dollar i 2023, 20 prosent opp fra året før. Selskapet tapte 90,8 millioner dollar, og dermed mindre enn 158,6 millioner dollar i 2022.

Stemningen roer seg

I det brede markedet har stemningen roet seg noe siden åpningen.

Dow Jones står nå i 39.819,15 etter en oppgang på 0,8 prosent. Nasdaq stiger 0,3 prosent til 16.419,11 og S&P 500 0,4 prosent til 5.245,59. Sistnevnte setter dermed stadig nye rekorder, og foreløpig ny intradag all-time high lyder på 5.261,10.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 4,28 prosent, uendret i torsdagens handel. «Fryktindeksen» VIX faller 0,7 prosent til 12,95.

Micron og Apple

Micron Technology stiger hele 16 prosent, og styrer mot sin beste dag siden desember 2011 etter at halvlederprodusenten la frem kvartalstall som overgikk analytikernes forventninger. Samtidig guidet ledelsen høyere enn forventet resultat og inntekter for inneværende kvartal.

Andre halvlederaksjer stiger også, med Nvidia, Intel og Taiwan Semiconductor opp over 2 prosent.

Amerikanske medier melder at USAs justisdepartement har saksøkt Apple for å danne et ulovlig monopol for smarttelefoner. Myndighetene hevder Apple har brukt sin dominerende markedsandel til å kontrollere markedet på ulovlig vis.