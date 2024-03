Frontline-rally da børsen steg videre

«Dette er en stor positiv for Aker BP gitt implikasjonene for Yggdrasil-utbyggingen. I teorien kan staten nå utstede/gi godkjenninger som trengs for en betydelig periode (tror vi)», skriver Pareto Securites ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Frontline-rally

Utslagene var relativt beskjedne blant de mest omsatte – begge veier.

Frontline steg 3,7 prosent til 247,55 kroner på dagens nest høyeste volum etter at SEB har høynet kursmålet fra 240 til 260 kroner og gjentatt sin kjøpsanbefaling. Samme meglerhus har også høynet i Hafnia, og denne aksjen steg knappe prosenten. Et annet John Fredriksen-dominert rederi, Golden Ocean, steg også nærmere 4 prosent.

Vi tar også med at Nordic Semiconductor og Tomra begge steg 3,8 prosent uten selskapsspesifikke nyheter.

Gjensidige falt nesten 4 prosent (6,40 kroner) til 158,80 kroner, men gikk torsdag eksklusive utbytte på 8,75 kroner og endte i realiteten dermed opp.

Solstad-korreksjon

NRC Group skal sammen med GRK Suomi bygge ny trikkelinje i finske Turku. Kontraktssummen estimeres til nærmere 4 milliarder kroner. Aksjen steg 0,7 prosent.

Solstad Offshore falt nesten 3 prosent, og korrigerte dermed ned etter onsdagens oppgang på 8 prosent etter at Celina Midelfart dukket opp på en etter hvert kjendistung aksjonærliste.

REC Silicon falt over 2 prosent etter at selskapet har utsatt første leveranse fra Moses Lake. Den første forsendelsen kan komme enten i slutten av første kvartal eller tidlig i andre kvartal.

Vow videre ned

Høyt på vinnerlisten finner vi BergenBio , som etter stengetid onsdag meddelte markedet om en positiv tilbakemelding fra en uavhengig dataovervåkingskomité (Drug Safety Monitoring Board) om å fortsette hovedstudien uten justeringer. Aksjen steg over 13 prosent.

Argeo steg over 5 prosent. Sent tirsdag kveld gjennomførte selskapet en rettet emisjon på 50 millioner kroner – den andre egenkapitalemisjonen på under et halvt år.

– Samtlige eiere av Argeo bør være veldig «happy» med at vi klarer å finansiere oss på en god måte. Nå er selskapet fullfinansiert, sier Argeo-sjef Trond Figenschou Crantz til Finansavisen.

Pexip steg også drøye 5 prosent etter at inntektsdirektør (CRO) Åsmund Olav Fodstad kjøpte 10.000 aksjer til snittkurs 28,30 kroner.

På taperlisten merker vi oss Vow, som fortsatte ned nesten 15 prosent. Onsdag falt aksjen over 5 prosent etter at SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss nedgraderte aksjen fra kjøp til hold og tok ned kursmålet fra 15 til 6 kroner. Han tror Vow har feilrapportert i regnskapet siden 2019.

Til slutt merker vi oss at skadeskutte Ultimovacs falt over 9 prosent.