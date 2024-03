Accenture kutter guidingen

Konsulentgiganten Accenture har kuttet guidingen for 2024. Med henvisning til et usikkert makro-miljø, uttalte selskapet på fredag at dets årsinntekter ville øke mellom 1 og 3 prosent, under dets forrige prediksjon på 2 til 5 prosent.

Financial Times skriver at dette er det siste tegnet på at det en gang blomstrende konsulentmarkedet, begynner å bremse opp.

Konsulentbyråer merker nedgang i etterspørselen fra kunder og økte kostnader. Kombinasjonen av høyere renter og geopolitisk usikkerhet fører til at selskaper bruker mindre penger på konsulenter.

Accentures aksjer falt 8 prosent i tidlig handel på Wall Street, det største fallet siden begynnelsen av coronapandemien i 2020. Kl. 17.30 norsk tid handles aksjen ned 8,20 prosent til 349,04 dollar.