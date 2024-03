Grønt på Wall Street - Reddit skjøt til værs

Onsdagens avslutning på New York-børsen endte i soleklart grønt etter den amerikanske sentralbankens rentebeskjed, hvor renten ble besluttet uendret i intervallet 5,25-5,50 prosent, med indikasjoner på tre rentekutt i 2024.

Torsdag er stemningen fortsatt god for de ledende indeksene, som alle har fått nye toppnoteringer.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,75 prosent til 39.806,72 poeng. Brede S&P 500 økte 0,36 prosent til 5.241,03 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,20 prosent til 16.401,84 poeng.

Tiårige amerikanske statsobligasjoner økte til 4,278 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,15 prosent til 12,89.

Bevegelser

Apple falt 4,09 prosent til 171,37 dollar, etter at det ble kjent at USAS justisdepartement har saksøkt teknologigiganten for å ha dannet et ulovlig monopol for smarttelefoner. Myndighetene hevder Apple har brukt sin dominerende markedsandel til å kontrollere markedet på ulovlig vis.

Det sosiale nettforumet Reddit debuterte på NYSE i dag og spratt opp over 40 prosent i den tidlige handelen. Ved stengetid ender aksjen kraftig opp 47,50 prosent til 50,15 dollar. Nettstedet priset onsdag IPO-en (børsintroduksjonen) til kurs 34 dollar – øverst i det indikerte intervallet. MarketWatch skriver at selskapet foreløpig prises til omtrent 7,7 milliarder dollar.

Databrikkeprodusenten Broadcom økte 5,64 prosent til 1.348 dollar, etter at selskapet holdt et arrangement fokusert på dets muligheter innen kunstig intelligens, som har fått merkbart positiv oppmerksomhet fra Wall Street-analytikere.

Micron Technology steg 14,13 prosent til 109,85 dollar, etter at halvlederprodusenten la frem kvartalstall som overgikk analytikernes forventninger. Samtidig guidet ledelsen høyere enn forventet resultat og inntekter for inneværende kvartal.

Meta endte opp 0,44 prosent til 507,76 dollar, Amazon holdt det stabilt på 0 prosent økning til 178,15 dollar, mens Netflix falt 0,79 prosent til 622,71 dollar. Alphabet falt 0,77 prosent til 147,60 dollar.

Makro

210.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 16.mars, ned fra 212.000 uken før, viste dagens jobless claims-tall fra USA arbeidsdepartment. Det var på forhånd ventet et antall på 215.000.

Olje og krypto

WTI-oljen endte ned 0,27 prosent til 81,05 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent (Spot) endte ned 0,07 prosent til 85,64 dollar fatet.

Bitcoin endte ned 0,69 prosent til 64.871 dollar pr. coin. Ethereum deler nedgangen og handles 0,,72 prosent ned til 3.436,74 dollar pr. Ethereum.