FedEx-aksjer steg med mer enn 12 prosent i etterhandelen på Wall Street torsdag kveld etter at logistikkselskapet økte guidingen for 2024, og uttalte at de vil fortsette å kutte kostnader og redusere dets utgifter for året.

Kl. 22.20 norsk tid er aksjen opp 13,01 prosent til 299,25 dollar.

FedEx tjente 879 millioner dollar, eller 3,51 dollar pr. aksje, i tredje kvartal 2023, sammenlignet med 771 millioner dollar, eller 3,05 pr. aksje, i samme periode året før, skriver MarketWatch.

Inntektene falt til 21,7 milliarder dollar, fra 22,2 milliarder dollar et år tidligere, og var litt lavere enn FactSet-konsensus på 21,95 milliarder dollar.

– FedEx leverte et kvartal med forbedret lønnsomhet i det som fortsatt er et vanskelig etterspørselsmiljø, sa adm. direktør Raj Subramaniam i en uttalelse.