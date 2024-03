Manipulasjon av regnskap og kraftsalg i samme selskap

Det glorifiserte utgangspunktet: Verdens største børsnoterte datasenterselskaper Equinix og Digital Realty eier begge rundt 300 datasentre spredt rundt hele verden. Begge har svært lave resultater i forhold til børsverdier på 80 milliarder dollar og 45 milliarder dollar. Dette gir et pris/fortjeneste forhold nær 100. En prising for sterk vekst der ingen har stilt selv enkle spørsmål.

Onsdag ble verdens største datasenterselskapet Equinix angrepet av shortselgerfirmaet Hindenburg Research. Analysen er gjort ved å intervjue 37 tidligere Equinix-ansatte, bransjeeksperter og konkurrenter.

Beskyldes for regnskapsmanipulasjon: Hindenburg-intervjuene avslørte at Equinix manipulerer regnskapet ved å omklassifisere driftsutgifter til investeringer. Hovedformålet har vært å få tildelt flest mulige opsjoner.

Batterier representerer en av de største utskiftingskostnadene for et datasenter. En tidligere driftsdirektør forklarte hvordan Equinix ville klassifisere rutinemessige batteribytter som vekstinvesteringer ved å karakterisere det som å «erstatte et batterisystem». Dette løfter AFFO (Adjusted Funds From Operation), som er den vanlige lønnsomhetsmålingen for REIT (Real Estate Investment Trusts).

Hindenburg anslår at beregningen overvurderte AFFO med minst 22 prosent i 2023. Det gir et inntrykk av at selskapets kostnad for å opprettholde inntektsgrunnlaget er lavere enn det faktisk er. Det gjør at selskapet fremstår som mer lønnsomt. Da Equinix gikk over til å bli en REIT i 2015, begynte det å bruke AFFO som en nøkkelmåling for å bestemme lederbonuser. Samme år rapporterte Equinix et fall på 47 prosent i vedlikeholdsinvesteringer som førte til en 19 prosent økning i rapportert AFFO.

Regnskapsmanipulasjonen har medført villedende guidance. For eksempel har Equinix-ledelsen guidet vedlikeholdsinvesteringer for første kvartal 2024 til å være mindre enn de var for 14 år siden i første kvartal 2010. Dette til tross for at Equinix nå har fem ganger så mange datasentre og 8,6 ganger så høye inntekter.

Hindenburg anslår at Equinix sin manipulering fra vedlikehold til vekstinvesteringer har resultert i en kumulativ økning på 3 milliarder dollar til rapportert AFFO siden 2015.