Dette skjer i dag – fredag

Hun sier at «det kan undergrave regjeringens arbeid for at norske bønder får høyere inntekt.

Så mye for solidaritet med Ukraina. SV og Fiskaa burde skamme seg, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kvartal



BioFish Holding

Årsrapport

ABG Sundal Collier Holding, Akastor, Aker, Aurora Eiendom, Carasent, Elkem, Elmera Group, Entra, Grieg Seafood, Hafslund, Haugesund Sparebank, Helgeland Kraft, Hexagon Composites, HydrogenPro, Kitron, Medistim, MPC Container Ships, Norske Skog, Orkla, Pexip Holding, Pioneer Property Group, Posten Norge, Proximar Seafood, Recreate, SATS, Sparebanken Sør, StrongPoint, Subsea 7, Telenor, Tensio, Tomra Systems, Wilh. Wilhelmsen Holding

Makro

Norge: K2, februar (08.00)

Norge: Registrert ledighet, mars (10.00)

Japan: KPI, februar (00.30)

Storbritannia: Gfk forbrukertillit, mars (01.01)

Australia: RBA finansiell stabilitet (01.30)

Tyskland: Importpriser, januar (08.00)

Storbritannia: Detaljhandel, februar (08.00)

Sveits: Driftsbalanse, 4. kvartal (09.00)

Eurosonen: ESB rådsmøte (09.00)

Tyskland: Ifo-indeks, mars (10.00)

Russland: Rentebeslutning (11.30)

Storbritannia: CBI industritrender, mars (12.00)

Canada: Detaljhandel, januar (13.30)

Annet

Atlantic Sapphire: Ekstraordinær generalforsamling (10.00)

Baker Hughes: Riggtelling (18.00)

Eksklusive utbytte

Aasen Sparebank, Bien Sparebank, ECIT, Melhus Sparebank, Nidaros Sparebank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Østlandet, Sparebank 68 grader nord, Sparebanken Sør, Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Sunndal Sparebank, Totens Sparebank, Tysnes Sparebank

