De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen faller fredag etter at Wall Street steg videre torsdag.

Lyspunktet er i Tokyo, der Nikkei-indeksen har vært oppe i ny intradag all-time high på på 41.087,75. Senere har den dabbet av og står nå i 40.956,01, opp drøye 0,3 prosent.

Inflasjonen opp igjen

Den bredere Topix-indeksen har også satt ny all-time high på 2.820,45, men har også roet seg ned og står nå i 2.814,28 etter en oppgang på 0,7 prosent.

Tall fra japanske statistikkmyndigheter viser fredag en totalinflasjon på 2,8 prosent på årsbasis i februar, opp fra 2,2 prosent i februar. Kjerneinflasjonen gikk fra 2,0 til 2,8 prosent, som ventet.

Sentralbanken Bank of Japan skrev i en uttalelse tirsdag denne uken at «inflasjonsmålet på 2 prosent vil oppnås på en bærekraftig og stabil måte.»

Elbilaksjer stuper

I Hongkong faller Hang Seng nesten 3 prosent, tynget av elbilaksjer etter at indeksen steg nesten 2 prosent torsdag. Tech-indeksen går tilbake over 4 prosent, og Li Auto tynger med et kursfall på 10 prosent etter å ha kuttet guidingen for leveranser i første kvartal.

I fastlands-Kina faller Shanghai Composite og large cap-indeksen CSI 300 begge rundt én prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen ned 0,1 prosent, mens Sydney-børsen står i minus 0,2 prosent.

Taiwan-rekord også

Vi tar også med at Taiex-indeksen i Taiwan har satt ny all-time high på 20.296,10 i løpet av fredagens handel, før den senere har snudd ned og nå står i minus 0,2 prosent på 20.165,38. Sentralbanken satte torsdag overraskende styringsrenten opp.

En viktig bidragsyter til rekorden har vært Nvidia-leverandøren Taiwan Semiconductor (TSMC), som har steget over 30 prosent så langt i år. Selskapet er den største komponenten i Taiex-indeksen.