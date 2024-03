Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Muligheten for en nærstående våpenhvile i Gaza, som USA indikerte torsdag, tynger oljeprisen. Det samme gjør en sterkere dollar.

Wall Street opp

På Wall Street var stemningen god også torsdag etter Federal Reserves rentesignaler dagen før. Alle de tre ledende indeksene satte alle nye toppnoteringer.

Industritunge Dow Jones steg 0,75 prosent til 39.806,72, S&P 500 0,36 prosent til 5.241,03 og Nasdaq 0,20 prosent til 16.401,84.

Apple falt over 4 prosent etter at USAS justisdepartement har saksøkt teknologigiganten for å ha dannet et ulovlig monopol for smarttelefoner. Reddit debuterte med et smell torsdag, og endte opp 47,5 prosent.

Micron steg over 14 prosent etter at halvlederprodusenten la frem kvartalstall som overgikk analytikernes forventninger. Samtidig guidet ledelsen høyere enn forventet resultat og inntekter for inneværende kvartal.

USA-kommentaren her.

Oslo Børs opp

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.310,55 torsdag, etter en oppgang på 0,5 prosent. Dermed er børsen så vidt i grønt for året.

Equinor steg 0,7 prosent etter at SpareBank 1 Markets oppgraderte aksjen fra nøytral til kjøp og løftet kursmålet fra 300 til 340 kroner. Aker BP steg 0,9 prosent etter at Lagmannsretten midlertidig har satt til side det historiske forbudet Oslo tingrett la ned mot å gi de nødvendige tillatelsene til å bygge ut tre prosjekter, hvorav både Yggdrasil og Tyrving allerede bygges ut.

Frontline steg 3,7 prosent til 247,55 kroner på dagens nest høyeste volum etter at SEB har høynet kursmålet fra 240 til 260 kroner og gjentatt sin kjøpsanbefaling.

Vow fortsatte ned nesten 15 prosent i kjølvannet av at SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss tidligere denne uken nedgraderte aksjen fra kjøp til hold og tok ned kursmålet fra 15 til 6 kroner. Han tror Vow har feilrapportert i regnskapet siden 2019.



Børskommentaren her.