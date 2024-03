XXL-rally etter emisjon

Saken oppdateres gjennom dagen.

Etter drøyt to timers handel står hovedindeksen i 1.318,96 etter en oppgang på 0,6 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.340 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Britiske FTSE 100 fortsetter oppgangen, og stiger nye 1,1 prosent i kjølvannet av torsdagens rentedom fra Bank of England der sentralbanksjef Andrew Bailey signaliserte at inflasjonen er på vei ned. Markedet reagerte med å prise inn tre rentekutt i løpet av 2024.

I Tyskland stiger tyske DAX 0,1 prosent etter at næringslivstillitsindeksen fra Ifo kom inn på 87,8 i mars, opp fra 85,5 i februar og over ventede 86,0 ifølge Trading Economics. I Paris faller CAC 40 0,1 prosent.

Futureshandelen peker mot svak oppgang fra start på Wall Street fredag, og dermed nye rekorder for de tre nøkkelindeksene.

Opp på monsterutbytte

Schibsted (A og B) stiger rundt 7 prosent etter å ha varslet utdeling av 24 milliarder kroner til aksjonærene etter Adevinta-exit og salg av medievirksomheten. Dette fordeler seg på et monsterutbytte på 20 milliarder og et mangeårig tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på 4 milliarder kroner.

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss Solstad Offshore som stiger over 3 prosent, mens Tomra legger på seg 4 prosent. Grieg Seafood er opp drøye prosenten etter forslag om et 2023-utbytte på 1,75 kroner pr. aksje.

Europris stiger over 2 prosent etter å ha kjøpt de resterende 80 prosentene i Runsvengruppen for 200,5 millioner kroner, hvorav 13 millioner kontant og resten med nærmere 2,6 millioner Europris-aksjer fra selskapets beholdning av egne aksjer.

En annen handelsaksje, Kid, avanserer nesten 2 prosent etter at SEB har oppgradert til kjøp og høynet kursmålet fra 134 til 151 kroner.

Autostore stiger over 2 prosent etter torsdagens melding om at Matvareexpressen vil investere rundt 40 millioner kroner i et automatisert lagersystem fra Autostore, inklusive tilhørende ombygging/utvidelser.

Vow slår tilbake

Vow , som har falt kraftig denne uken etter en slaktanalyse fra SpareBank 1 Markets, tilbakeviser fredag at selskapet har rapportert kostnader feilaktig fra 2019. Aksjen stiger 5 prosent.

Vi tar også med Nykode Therapeutics som stiger 2 prosent etter at styremedlem Birgitte Volck har kjøpt 20.311 aksjer til kurs 15,276 kroner.

Aker Carbon Capture trekker opp over 2 prosent etter å ha blitt tildelt en mulighetsstudie og en 8-måneders testkampanje for å vurdere fangst av CO2-utslipp fra Wackers metallurgiske silisiumproduksjon ved Holla-anlegget på Kyrksæterøra i Trøndelag.

På den negative siden er utslagene beskjedne. Norsk Hydro er ned 0,4 prosent etter at Citigroup har senket kursmålet fra 71 til 65 kroner. Norske Skog er ned 1,3 prosent etter at Pareto ifølge TDN Direkt har kuttet i estimatene for 2024-25, men opprettholdt hold-anbefalingen og kursmålet på 40 kroner.