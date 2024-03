Innsideporteføljen opp over 6 prosent i år

For andre uke på rad steg Innsideporteføljen litt mindre enn Oslo Børs. Våre fem aksjer steg i snitt med 0,9 prosent, mens det brede markedet hevet seg med 1,5 prosent. Hovedindeksen er dermed tilbake i positivt terreng for året, med en oppgang på 0,5 prosent.

Innsideporteføljen har vært i pluss siden midten av februar, og har siden den gang steget hver uke. Det gjør at vi nå er opp 6,4 prosent siden årsskiftet.

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 0,94% 1,53% −0,59% Hittil i år 6,35% 0,47% 5,87%

Alle oppdateringer skjer etter børsslutt torsdag.

Nytt Pexip-kjøp

Denne uken var det våre to nyeste aksjer som ødela. Kongsberg Automotive falt 2,0 prosent i sin første uke. Bildelprodusenten er nå ned over 28 prosent siden årsskiftet, så det er lov til å håpe på at den negative trenden snart gir seg.

Også Carasent, som vi tok inn i slutten av februar, endte ned 0,7 prosent. Aksjen har imidlertid en akkumulert avkastning på 8,1 prosent i løpet av tre uker i porteføljen.

Uke 12 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke DNB 1.2.2024 205,20 143,64 211,80 212,90 3,8% 0,5% Pexip 15.2.2024 24,40 17,08 27,00 28,60 17,2% 5,9% Gaming Innovation Group 22.2.2024 33,35 23,35 32,10 32,40 −2,8% 0,9% Carasent 29.2.2024 10,86 7,60 11,82 11,74 8,1% −0,7% Kongsberg Automotive 14.3.2024 1,51 1,06 1,51 1,48 −2,0% −2,0%

Vår beste aksje denne gangen ble Pexip, som la på seg nye 5,9 prosent. Den akkumulerte avkastningen er dermed på 17,2 prosent siden aksjen kom med i Innsideporteføljen i midten av februar. Aksjen er opp over 100 prosent det seneste året, men det skremmer tydeligvis ikke innsiderne i selskapet. Denne uken har nemlig konserndirektør Åsmund Olav Fodstad kjøp aksjer for nesten 300 millioner kroner.

Han synes tydeligvis det er mer oppside i aksjen.

Ingen bytter

Det har vært en litt rolig inngang til påskeferien for innsiderne på Oslo Børs. Siden forrige oppdatering har det bare vært vanlige innsidekjøp i seks selskaper. Det mest interessante kjøpet er gjort av styremedlem Erik Bartnes i Hafnia.

Ukens innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Okea Chaiwat Kovavisarach, styreleder (kjøper er BCPR) 1 370,1 0% Axactor Karl Todsen Mamelund, investeringsdirektør 101,2 11% Scatec Mette Krogsrud, styremedlem 133,0 67% Hafnia Erik Bartnes, styremedlem 2 000,0 2% AMSC Peter D. Knudsen, styremedlem 152,7 15% Pexip Åsmund Olav Fodstad, konserndirektør 283,0 1% Sum

4 040,0

*Andel av nåværende beholdning som ble kjøpt.

I forbindelse med at BW Group, med storeier og styreleder Andreas Sohmen-Pao i spissen, solgte tankaksjer for 1,9 milliarder kroner, kjøpte Bartnes aksjer for 2 millioner kroner. Her utligner imidlertid salgs- og kjøpssignalet hverandre.

I Okea har dessuten selskapets største aksjonær kjøpt aksjer for 1,4 millioner kroner. Det påvirker knapt BCPRs totale eksponering. Vi gjør derfor ingen endringer i Innsideporteføljen denne uken.