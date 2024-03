Hotelleier Petter Stordalen slipper deler av skattekravet, kommer det frem i en fersk dom fra Oslo tingrett fredag.

Bakgrunnen for saken er at Stordalen i 2013 kjøpte selskapet Oslo Properties, som nå heter Strawberry Fields. Stordalen mente han kunne ta ut 3 milliarder kroner i skattefrie utbytter, og har i perioden 2014 til 2021 tatt ut 795 millioner av disse i utbytte, uten å betale skatt.

Det mente staten at han ikke kunne gjøre, og Skatteetaten har sendt et skattekrav på 228 millioner kroner. Stordalen og hans advokatteam mener imidlertid at pengene er å regne som skattefrie utbytter, og tok staten til retten.

Delvis seier

Nå har Stordalen fått rettens medhold i at han kunne ta ut 184 millioner kroner i skattefritt utbytte av de 3 milliardene som var innskutt kapital i selskapet da Stordalen fikk kontroll over det.

«Petter Stordalen har ikke fått medhold i sitt prinsipale krav om at gjennomskjæringen settes til side. Han har imidlertid fått medhold i at gjennomskjæringen begrenses slik at 184 millioner kroner av skatteposisjonen knyttet til innbetalt kapital er i behold», heter det i dommen.

Siden Stordalen fikk delvis medhold i sin hovedpåstand, har retten også kommet til at begge parter må dekke sine egne saksomkostninger i tvisten som gjelder Stordalen personlig. Det er en delvis seier for Stordalen, som risikerte å bruke totalt 4,8 millioner på advokater, ettersom kostnadene til staten ved Regjeringsadvokaten beløper seg til 747.000 kroner.

Strawberry Fields dømmes imidlertid til å betale 186.850 kroner i sakskostnader til staten innen to uker etter at dommen er forkynt.

Hva hans endelige skatteregning for perioden 2014 til 2021 blir, er noe Skatteetaten må regne ut, og presentere for Stordalen dersom dommen blir rettskraftig. Men det ligger altså an til å bli noe lavere enn statens krav på 228 millioner kroner.



Må regne på endelig sum

– Det er gledelig å få delvis medhold, sier advokat Kaare Andreas Shetelig ved Wikborg Rein, som representerer Stordalen i saken.

– Hvis dommen blir rettskraftig, må han betale skatt på de delene av utdelingene som ikke kvalifiserer som tilbakebetaling i innbetalt kapital, altså det som er over de 184 millionene, sier Shetelig.

E24 skrev fredag at Stordalen kommer til å måtte ut med nær 180 millioner kroner, men den endelige summen er ikke utregnet enda, og avhenger av flere forhold.

– Hva den endelige summen blir, må Skatteetaten selv sette seg ned og regne på. I lys av forhandlingene må det regnes på før vi kan gi noe svar.

Ifølge Shetelig vurderer Stordalen å anke saken. På grunn av påskeferien blir fristen noe lenger enn normalt.

– Vi må først analysere dommen, og så får vi ta stilling til om dommen skal ankes innen ankefristen. Fristen er i utgangspunktet én måned, som bringer oss til 22. april, men det blir lagt til ti dager på grunn av påskeferien, så ankefristen blir rundt månedsskiftet.

Staten skal på sin side også vurdere om sakens utfall skal ankes.