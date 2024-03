Fredag la ABG Sunndal Collier frem årsresultatet for 2023. Der fremgår det at daglig leder Jonas Ström tjente 9,4 millioner kroner i 2023. Av det stammet 8 millioner fra faste inntekter, mens de resterende 1,4 kom fra blant annet variabel godtgjørelse. Det er en nedgang fra 2022, da Ström tjente 10,2 millioner kroner.

Det var nok til å komme på tredjeplass på pallen over de høyeste lønningene.

Kristian Fyksen, ansvarlig for Norge- og investeringsbankvirksomheten, tjente 10,2 millioner. Det var mest i selskapet. 7 millioner kom fra faste inntekter, mens drøyt 2,7 millioner kom fra variable inntekter.

Fyksen leder investeringsbankdelen av ABG sammen med Johan Lindén. Lindén fikk bare betalt 8,6 millioner i 2023. Av det var 8 millioner i faste inntekter og ingenting i varible. I 2022 tjente Fyksen 12,2 millioner og Lindén tjente 10,1 millioner kroner.

Marius Opstad kapret andreplassen. Han er leder for fixed income sales. På den jobben hanket han inn 10,1 millioner i 2023. Av det kom 7 millioner fra faste, og 3 millioner fra variable inntekter.

Per Flostrand, leder for aksjesalg, kom akkurat utenfor pallen, med 9 millioner i inntekter.

Totalt hadde ABG 1,7 milliarder i inntekter i 2023, hvor 988 millioner gikk til å betale de ansatte. Med driftsutgifter på 1,4 milliarder, kom nettoprofitten på 236 millioner kroner. Det er omtrent på linje med året før, da den var på 270 millioner.

Det er en kraftig nedgang fra gullåret 2021, da ABG gikk med 760 millioner i overskudd.

Det hjalp å være våpendrager da «alle» skulle på børs.

Brundtland topper

Blant styremedlemmene var det mer egalitært, bortsett fra hos styrelederen.

De øvrige styremedlemmene tjente 270.000 i godtgjørelse. Samtidig dro Knut Brundtland inn 800.000. Av det opplyser ABG at han fikk 400.000 for 2022-2023, og 400.000 for 2023-2024.

Brundtland har tidligere vært daglig leder i ABG. I 2019 tok han over for Judy Bollinger, da hun ikke ville ta gjenvalg. Nå er stillingen hans arbeidende styreleder.

Kapital hadde nylig en reportasje om Brundtland. Der svarte han på spørsmålet om hva han har tjent mest på av å være advokat eller å jobbe i finans.

– Finans.