De toneangivende indeksene på Wall Street faller forsiktig fra start fredag.

Ved børsåpning ser børsene slik ut:



Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 0,06 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner ned 0,02 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,16 prosent.

Faller etter skuffende vekst

Nike faller 7,9 prosent ved åpning etter at selskapet rapporterte om avtagende vekst i Kina. Dette til tross for at resultatet og omsetningen var bedre enn ventet, støttet av økte salg i Nord-Amerika og positive prisendringer.

Apple ble torsdag saksøkt av det amerikanske justisdepartementet, som anklaget selskapet for å utnytte markedsmakten til iPhone for å undertrykke konkurrenter.

«Hvis DOJ vinner, kan det søke en rekke endringer i Apples virksomhet, og amerikanske tjenestemenn utelukket ikke muligheten for at Apple kan stå overfor strukturelle rettsmidler eller bli brutt opp», skriver CNBC. Apple stiger 0,3 prosent ved børsåpning.

Lululemon faller 14 prosent etter at selskapet rapporterte dårligere tall enn ventet på torsdag. Selskapet rapporterte et resultat pr. aksje på 5,29 dollar og en omsetning på 3,21 milliarder dollar, mot ventet resultat pr. aksje på 5 dollar og en omsetning på 3,19 milliarder.