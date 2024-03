– Nå blir Schibsted et «pure play» rubrikkselskap, sa SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige til Finansavisen.

A-aksjene til Schibsted steg 7,2 prosent fredag. B-aksjene steg 8 prosent.

Vow har gått på en kurssmell denne uken, etter at SpareBank 1 Markets sendte ut en analyse hvor han mistenkte at selskapet har feilrapportert regnskapet siden 2019, og at det må hentes penger.

Fredag hentet aksjen seg ørlite inn og steg 1,6 prosent, til 5,63 kroner pr. aksje. Til sammenligning var kursen over 7 kroner da Oslo Børs åpnet mandag.

Nordic Mining -aksjen var på et punkt opp nesten 8 prosent etter at Høyesterett torsdag avsa dom i saken mot Arctic Mineral Resources. NOM vant på alle punkter. Dommen bekrefter at alle mineraler i Engebø-forekomsten eies av staten, og at Nordic Mining da gjennom sin utvinningstillatelse har enerett på området.

Nordic Mining-aksjen endte uken med en oppgang på 4,4 prosent på fredag.

Fredagens store vinner var Havila Shipping som steg 40,8 prosent uten at det var registret noen nyheter om selskapet.

Kriserammede Ultimovacs steg 23,2 prosent, til 7,80 kroner pr. aksje. Det skjedde etter at styremedlem Henrik Schüssler kjøpte 50.000 aksjer i selskapet, til 6,398 kroner stykket.

På den andre siden falt Lumi Gruppen mest, med et fall på 9,8 prosent, uten at det ble registrert noen nyheter fra selskapet.

Ellers steg Salmon Evolution 1,2 prosent, etter at DNB Markets har kommet med en oppdatering på selskapet. Der er analytiker Alexander Aukner beroliget over at produksjonen holder stø kurs, og at Norges største landbaserte lakseoppdretter har ufortjent lave multipler.

Autostore-aksjen steg 0,8 prosent etter torsdagens melding om at Matvareexpressen vil investere rundt 40 millioner kroner i et automatisert lagersystem fra Autostore.

Aker Carbon Capture falt 3,5 prosent etter å ha blitt tildelt en mulighetsstudie og en 8-måneders testkampanje for å vurdere fangst av CO2-utslipp fra Wackers metallurgiske silisiumproduksjon ved Holla-anlegget på Kyrksæterøra.