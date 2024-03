Nå er det klart: Trump tar bakveien på børs

Donald Trumps medieselskap Trump Media & Technology Group skal børsnoteres etter at aksjeeierne i selskapet Digital World (DWAC) stemte ja til fusjonering, melder CNBC.

Trump tar med det bakveien på børs, som vil si at han fusjonerer selskapet med et «tomt» selskap som allerede er børsnotert, et såkalt SPAC (Special Purpose Acquisition Company) - børsskall, på godt norsk.

Avstemningen kommer cirka to og et halvt år etter selskapet først kunngjode planene om å fusjonere med Trump Media & Technology Group, som eier Truth Social, selskapet som Trump lanserte etter at han ble låst ute av Twitter.

Aksjene i det nyfusjonerte selskapet, Trump Media, kan begynne å omsettes neste uke under tickeren DJT, opplyses det. Trumps tidligere casino- og hotellselskap ble også omsatt under den tickerkoden. Trump vil få nesten 80 millioner aksjer i det fusjonerte selskapet.

Flere nylig inngitte søksmål angående fusjonens vilkår har ikke påvirket avstemningsplanen, opplyses det.

Kan ikke selge på seks måneder

Trump er i pengeproblemer. Han står for øyeblikket overfor enorme juridiske regninger fra advokatene sine i straffesaker og sivile saker, samt skadekrav på over en halv milliard dollar i tre separate sivile saker.

Trump ba tidligere denne uken en New York-ankedomstol om å utstede en midlertidig forføyning på 454 millioner dollar mens han søker å omgjøre dommen i saken. Retten har ennå ikke avgjort hans forespørsel.

Avhengig av aksjeprisen kan børsnoteringen være verdt milliarder av dollar. Digital Worlds støttespillere består stort sett av private investorer, mange av dem etter alt å dømme Trump-tilhengere.

Den potensielle gevinsten for Trump kan ikke realiseres umiddelbart, i det minste ikke under avtalens nåværende vilkår. Trump vil imidlertid være hindret fra å selge aksjer i det fusjonerte selskapet i minst seks måneder - med mindre styret stemmer for å endre på det.

Styret kan bestå av personer svært nær Trump, inkludert hans sønn Donald Trump Jr., tidligere leder av et bryteselskap Linda McMahon, og Trumps tidligere handelsrepresentant Robert Lighthizer, ifølge CNBC.

Det kan også være mulig at Trump kan ta opp store lån med sikkerhet i aksjene.