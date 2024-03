Sprekt fjorår for Sats

Samlede inntekter for regnskapsåret 2023 beløp seg til litt over 4,7 milliarder kroner, en økning på 16 prosent fra 2022.

Årsresultatet endte på 224 millioner kroner, opp fra et underskudd på 246 millioner i regnskapsåret 2022, viser selskapets årsrapport fredag kveld.

EBITDA, resultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger, landet på 614 millioner kroner, en oppgang fra 99 millioner i 2022.

Selskapet skriver i årsrapporten at et helt år uten pandemitiltak har bidratt positivt til resultatene, og at de nå er tilbake til en ny standard.

– Vi er fast bestemt på å ytterligere forbedre våre finansielle resultater fremover, både gjennom vekst i inntekter og forbedring av marginer, sier adm. direktør Sondre Gravir.

Medlemsbasen økte med 10.000 medlemmer fra slutten av 2022, og nådde 731.000 medlemmer ved utgangen av 2023.

SATS har i dag 276 treningssentre spredt over Norge, Sverige, Finland og Danmark.