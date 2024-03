Blandet på Wall Street - Nike falt 7 prosent

Torsdagen endte med nye toppnoteringer for hovedindeksene på Wall Street, mye drevet av uendret rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken og Reddits børsdebut. På ukens siste handelsdag er festen noe roet.

Industritunge Dow Jones endte ned 0,72 prosent til 39.494,19 poeng. Brede S&P 500 falt 0,13 prosent til 5.234,14 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq derimot, endte opp 0,17 prosent til 16.428,82 poeng, og fikk dermed ny toppnotering.

For uken er det likevel i grønt for hovedindeksene; Dow økte 2 prosent for uken samlet, som er den beste uken indeksen har hatt siden desember. Også S&P steg 2,3 prosent for uken, og Nasdaq økte mest med 2,9 prosent, skriver MarketWatch.

Tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 4,214 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,08 prosent til 12,91.

Bevegelser

Nike endte ned 7 prosent til 93,76 dollar. Sportsgiganten falt 7,9 prosent ved åpning etter at selskapet rapporterte om avtagende vekst i Kina. Dette til tross for at resultat og omsetning var bedre enn ventet, støttet av økte salg i Nord-Amerika og positive prisendringer.

Sportsklesmerket Lululemon endte ned 15,80 prosent til 403,19 dollar. Selskapets inntjening toppet forventningene, men selskapets videre guiding har skuffet analytikerne. Investorer hadde forventet mer av selskapet hvis aksjekurs steg med rundt 60 prosent i 2023, skriver MarketWatch.

Apple falt over 4 prosent ved stengetid torsdag kveld, etter at det ble kjent at USAs justisdepartment har saksøkt selskapet for ulovlig monopol. Fredag er tonen noe lystigere, og teknologiselskapet endte opp 0,53 prosent til 172,86 dollar.

Nettforumet Reddit hadde børsdebut igår, og stengte opp hele 47,5 prosent til 50,15 dollar. På ukens siste handelsdag ender nettstedet ned 9,04 prosent til 45,88 dollar.

FedEx steg med mer enn 12 prosent i etterhandelen torsdag kveld etter at logistikkselskapet økte guidingen for 2024. Fredag ender FedEx-aksjene opp 7,35 prosent til 284,31 dollar.

For bredere teknologiaksjer, de såkalte FAANG-aksjene, endte ukens siste handelsdag i grønt. Meta endte opp 0,36 prosent til 509,58 dollar, og Alphabet steg 2,15 prosent til 150,77 dollar.

Netflix endte opp 0,85 prosent til 628,01 dollar, og Amazon steg 0,40 prosent til 178,87 dollar.

Olje og krypto

Den amerikanske WTI-oljen endte ned 0,31 prosent til 80,82 dollar fatet, mens et fat nordsjøolje Brent (Spot) steg 0,47 prosent til 85,55 dollar fatet.

Bitcoin endte ned 0,49 prosent til 63.647 dollar pr. coin. Ethereum endte ned 4,53 prosent til 3.329,76.