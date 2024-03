Kraftig aksjefall etter Trump-fusjon

Digital World Acquisition Corp., DWAC, avsluttet handelsdagen på Wall Street fredag nesten 14 prosent ned, etter at aksjonærene i det såkalte SPAC-selskapet (Special Purpose Acquisition Company) godkjente en fusjon med sosiale medier-selskapet eid av tidligere president Donald Trump.

DWAC åpnet handelsdagen til 44,20 dollar pr. aksje, men falt raskt i kjølvannet av avstemningen.

Ved markedets stenging ble DWAC-aksjer solgt for 36,94 dollar pr. aksje, et fall på 5,87 dollar, eller 13,71 prosent.

Det nylig fusjonerte selskapet, Trump Media, kan begynne å handle under det nye ticker-symbolet DJT neste uke. Trump Media står bak nettstedet Truth Social.

Shorter aksjen

Flere medier, deriblant Bloomberg, Financial Times og CNBC, anslår at Trump kan tjene over 3 milliarder på denne avtalen, i alle fall på papiret.

Ifølge MarketWatch vil Trump eie rundt 80 millioner aksjer i det fusjonerte selskapet, og vil dermed bli største aksjonær.

Verdien av Trumps aksjer i det fusjonerte selskapet vil bli påvirket av ethvert fall i DWACs aksjepris, og data fra FactSet viser at 11 prosent av DWACs omsettelige aksjer blir shortet.