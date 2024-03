Ifølge Reuters har kongressen i USA vedtatt en ny finansieringslov som vil tillate amerikanske myndigheter å låne ut opp mot 21 milliarder dollar, omtrent 226 milliarder norske kroner gitt dagens kurs, til et fond tilknyttet det internasjonale valutafondet (IMF).

Fondet med navn Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) gir rentefrie lån for å støtte lavinntektsland mens de arbeider med å stabilisere økonomien.

Ifølge Reuters godkjente kongressen lovforslaget gjennom en avstemning etter midnatt, natt til lørdag.

«Dagens utvikling markerer en viktig milepæl i USA sin oppfyllelse av forpliktelsen til å støtte lavinntektsland som fortsatt lider av økonomisk skade fra pandemien, samtidig som man svarer på høye sårbarheter med gjeld, klimarisiko og spredning fra Russlands krig mot Ukraina» sa den amerikanske finansministeren Janet Yellen i en uttalelse, først rapportert av Reuters.

Lånet på 21 milliarder dollar er med på å innfri et løfte president Joe Biden ga for over to år siden, der han sammen med andre verdensledere, ville gi totalt 100 milliarder dollar for å støtte lavinntektsland og land som var sårbare etter pandemien.

Ifølge IMF har de støttet mer en 50 lavinntektsland med en sum på rundt 30 milliarder dollar i rentefrie lån gjennom PRGT siden pandemien. Dette skal ha bidratt til å redusere ustabiliteten i land som Haiti og Nepal.

Videre forventer IMF at etterspørselen etter PRGT-lån vil nå nesten 40 milliarder dollar i år, mer enn fire ganger det historiske gjennomsnittet.