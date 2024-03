Fed-topp venter kun ett rentekutt i år

Onsdag ble det kjent at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed), besluttet å holde styringsrenten uendret i intervallet 5,25 til 5,50 prosent – som ventet.

Spenningen før ukens rentemøte var imidlertidig knyttet til i hvilken grad Federal Open Market Committee (FOMC) ville signalisere et annet tempo i rentekuttene enn prognosen fra desember 2023, som var tre kutt i år og så fire til neste år.

Utfallet ble at bare en person hindret at FOMC gikk fra tre til to kutt i år. Neste år blir det imidlertid ett rentekutt mindre.

Ifølge Bloomberg sier derimot Atlanta Fed-sjef, Raphael Bostic, at han forventer kun ett rentekutt i år. Han legger også til at kuttet vil komme senere på året enn det han tidligere ventet.

– Økonomien er motstandsdyktig

Bostic har tidligere uttalt at det ville være passende for sentralbanken å kutte renten to ganger i løpet av 2024, der første rentekutt sannsynligvis ville skje denne sommeren, skriver Bloomberg.

Fredag kommenterte Bostic at han likevel må se på nøkkeltall som kommer i løpet av de neste ukene.

«Økonomien fortsetter å komme med overraskelser, fortsetter å være motstandsdyktig og mer energisk enn det jeg hadde forventet. Som en konsekvens har jeg rejustert tidspunktet for når jeg mener det er passende å bevege seg» uttalte Bostic.

Powell og Federal Open Market Committee (FOMC) har gjentatte ganger understreket at før et rentekutt blir aktuelt, må de være tilstrekkelig overbevist om at inflasjonen fortsetter ned mot inflasjonsmålet på 2,0 prosent.