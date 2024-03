Av Christian Lie, sjefstrateg Formue

Å investere kan være innmari enkelt. Kjøp et globalt indeksfond tilnærmet gratis og se pengene yngle over tid. Dette kan være en god oppskrift med få ingredienser, uten behov for en rådgiver. Men hvor mange bør egentlig ha alle pengene i aksjemarkedet? Min hypotese er at hvis det å ha alle pengene i aksjemarkedet ikke passer for deg, er sannsynligheten stor for at et samarbeid med en god rådgiver kan bli svært så verdifullt over tid.

Bli formuende eller forbli formuende?

Gjennom aviser og sosiale medier kan man få inntrykk av at finansmarkedene er et sted der man kan bli rik på kort tid, bare man «satser» nok penger på de riktige aksjene eller kryptovalutaene. Selvfølgelig finnes det eksempler på folk som har truffet blink og blitt rike over natten. Minst like mange har gått på trynet ved å ha tatt for stor risiko, belånt investeringene eller bommet på kjøp eller salg. Suksessformelen for de som eventuelt ønsker å bli formuende via finansmarkedene, vil være en funksjon av investeringsbeløp, sammensetning av portefølje og aller viktigst, tid i markedet.

INVESTORLEGENDE: Warren Buffett. Foto: Bloomberg

Som Warren Buffett sa: «The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient”.

For de som allerede er formuende vil ambisjonen gjerne være å forbli formuende, med andre ord oppnå avkastning som opprettholder eller øker kjøpekraften, justert for prisvekst. Det ligger i kortene at en investeringsportefølje for å bli rik, må se annerledes ut enn om man ønsker å forbli rik.

Kan en rådgiver hjelpe deg med å bli rik i finansmarkedene?

Det finnes mer eller mindre kvalifiserte investeringseksperter. De opererer alle i de samme markedene, kjennetegnet av ekstrem kniving i jakten på avkastning. Konsekvensen av konkurransen er at mye av den informasjonen som kan påvirke investeringene i enten positiv eller negativ retning, samt sannsynligheten for at dette skal skje, allerede er reflektert i kursene. De mest attraktive investeringene blir dyrere, noe som svekker avkastningspotensialet. De minst attraktive investeringene blir billigere, trolig fordi risikoen for tap eller dårlig lønnsomhet er høy.