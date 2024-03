Brage Finans har hovedkontor i Bergen, men kundene deres er spredt i fylkene Vestland, Rogaland og Agder.

Av netto driftsinntekter på 746 millioner kroner, satt Brage Finans igjen med et overskudd før skatt på 463 millioner kroner. Det var en resultatforbedring på 27 prosent mot året før.

Resultatet kunne sikkert vært enda bedre, hadde det ikke vært for at Brage Finans måtte nedskrive 76 millioner kroner i tap på sine utlån. Det var en økning på 30 millioner eller 67 prosent fra året før.

Brage Finans (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 746,7 564,2 Driftsresultat 539,3 410,9 Resultat før skatt 463,1 365,3 Årsresultat 352,7 278,1

Bil- og bedriftslån

Brage Finans er eid av 22 banker og tre forsikringsselskaper, og tilbyr lån til privatpersoner som vil kjøpe bil, båt, motorsykkel, campingvogn, bobil eller snøscooter.

Bedrifter kan få lån til anleggsmaskiner, biler, varekjøretøy og andre driftsmidler, eller inngå leasingavtaler eller facorteringavtale med finansinstitusjonen.

Brage Finans så dagens lys i 2010, og kunne i fjor notere seg 1,77 milliarder kroner i brutto renteinntekter. Det var 731 millioner eller 41 prosent mer enn i 2022.

En hovedgrunn til veksten i renteinntekter, skyldes selvsagt økte renter. Men Brage Finans opplevde også økt kundetilstrømning og etterspørsel etter sine produkter i fjor, noe som bidro til å øke inntektene.

Samtidig som renteinntektene økte, steg også rentekostnadene. Netto renteinntekter i fjor endte dermed på 787 millioner mot 626 millioner kroner året før.

Har lånt ut 23,7 mrd.

Utlånsporteføljen mot privatmarkedet utgjorde på tampen av fjoråret 6,2 milliarder kroner. Det var 100 millioner mer enn 12 måneder tidligere. Selv om veksten kun var i underkant av to prosent, så hadde Brage nysalg av produkter til privatmarkedet for 3,1 milliarder kroner i 2023.

Av den totale utlånsporteføljen, var 26 prosent til privatpersoner. Bedriftsmarkedet er det største området for Brage Finans.

Utlån til bedrifter økte med 21 prosent i fjor, og porteføljen var på 17,5 milliarder ved nyttår, Leasingmarkedet økte også kraftig i fjor. Nysalg av leasingavtaler var på 8,3 milliarder mot 6,8 milliarder i 2022.

Brutto utlånsportefølje var ved utgangen av året 23,7 milliarder kroner, en økning på 15 prosent mot året før. 18,5 milliarder av totalporteføljen er plassert i obligasjonsmarkedet.

BESKJEDEN LØNNSVEKST: Adm. direktør Jack Rainer Iversen i Brage Finans, fikk kun en lønnsøkning på 6.000 i fjor. Foto: Marit Hommedal

Lav lønnsvekst for sjefen

Styret i Brage Finans skriver i sin årsberetning at flere forhold tyder på at økonomien i Norge nå kjøles ned, men at man ennå ikke har sett de fulle effektene av renteøkningene som nå er bak oss.

Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 128 ansatte. Øverst på toppen sitter adm. direktør Jack Rainer Iversen. Han mottok lønn og bonus på totalt 2,8 millioner kroner, noe som var 103.000 kroner mer enn året før.

Legger man til hans pensjonsavtale og annen godtgjørelse, var måtte Brage Finans ut med totalt 3,5 millioner kroner til sjefen. Det var bare skarve 6.000 kroner mer enn året før.

Men sammenligner man med 2021, hadde Iversens lønn, bonus, pensjonsinnskudd og andre godtgjørelser økt med 447.000 kroner.