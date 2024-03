Det melder Bloomberg.

Strategene til den internasjonale storbanken holder seg til sin spådom om et nivå på 5.200 poeng ved utgangen av 2024. I sitt base-case scenario er de ventede rentekuttene og veksten i økonomien allerede priset inn.

Likevel fremheves flere scenarioer der de store tek-aksjene fortsetter himmelferden. I sitt best-case scenario, fortsetter den kraftige oppgangen i verdsettelsen av gigantene som Microsoft og Nivida, som begge har steget betydelig på børs i år.

Det vil sende S&P 500-indeksen over 6.000 poeng og gi en forventet P/E på 23 innen 2024 er omme, mener strategene ledet av David Kostin. I et annet bull-scenario ender indeksen i 5.800 ved årsslutt.

«Selv om AI-optimismen virker høy, er de langsiktige vekstforventningene og verdsettelsen av de største TMT-aksjene (teknologi, media og telekom) langt unna boble-territorie», heter det i rapporten.

I sine worst-case scenarioer, fremheves det frykt for en situasjon der salgsvekst-estimatene er for optimistiske, samt at investorer starter å prise inn risikoen for en resesjon. I begge tilfellene spår analytikerne indeksen i 4.500 poeng ved årsslutt.

Ikke lenger «higher for longer»

Ved stengetid fredag sto S&P 500 i 5,234.18, etter en oppgang på 10 prosent siden nyttår. Vi skal ikke lenger tilbake enn en og en halv måned siden S&P 500 bikket 5.000 for første gang.

En av grunnene til den sterke oppgangen er at man har gått bort fra frykten om at styringsrentene ville være høye over lengre tid, såkalt «higher for longer». Det holdt igjen markedet lenge, mener analytikerne.

«Endringer i renteutsiktene, uten en tilbakegang i økonomien, var nødvendig for at marketsoppgangen skulle bite fast», heter det i rapporten.