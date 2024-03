Plan- og bygningsetaten ga ut 21 «gode boligeksempler» som supplement til Småhusplanen og til inspirasjon for utbyggere. 20 av 21 eksempler er imidlertid ulovlige i henhold til den praksisen etaten fører i dag.

Bård Mæland i K12 Arkitekter har gjennomgått flere av eksemplene. Han sier reguleringsbestemmelser skal være klare og entydige og gi forutsigbarhet, og at veiledere er ment å veilede, ikke villede.

Leasingselskapet Volkswagen Møller Bilfinans tar store avskrivninger ettersom elbilfavoritten Audi e-tron har stupt i verdi.

Mellom 2020 og 2022 ble det foretatt avskrivninger for operasjonell leasing på 337 millioner kroner, og på de første tre kvartalene i fjor ble det skrevet ned verdier for nye 89 millioner. Til sammenligning var avskrivningene i 2017 på beskjedne 4,5 millioner kroner.

Et boligsameie på Røakollen i Oslo har saksøkt boligkjempen Obos og krever erstatning på opptil 100 millioner kroner. Styreleder i sameiet, Fred Winther Holt, sier de ikke kan leve med en bygning som er helseskadelig.

Han forklarer at det er funnet muggsopp i betongen under gulvet i flere leiligheter, og at flere beboere har meldt om helseproblemer. Obos er uenige i påstandene i stevningen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Norsk transportplan. Dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad for 21 milliarder kroner gikk greit for Jon-Ivar Nygård, samferdelsminister og tidligere Fredrikstad-ordfører. Samtidig kunne finansminister Trygve Slagsvold Vedum fortelle at det blir nytt dobbeltspor til Hamar. Vedum bor en drøy mil sør for Hamar.

Hva med Ringeriksbanen, som har vært planlagt i 32 år? Planer kommer og går, og om halvannet år er Ap- og Sp-regjeringen trolig borte, og nye planer må utredes, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Årsrapport:

Archer, Veidekke

Makro:

Japan: BoJ rentereferat, kl. 00.50

USA: Chicago Fed-indeks februar, kl. 13.30

USA: Nyboligsalg februar, kl. 15.00

USA: Dallas Fed-indeks mars, kl. 15.30