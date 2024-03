Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Industritunge Dow Jones endte ned 0,72 prosent til 39.494,19 poeng. Brede S&P 500 falt 0,13 prosent til 5.234,14 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq derimot, endte opp 0,17 prosent til 16.428,82 poeng, og fikk dermed ny toppnotering.

For uken er det likevel i grønt for hovedindeksene; Dow økte 2 prosent for uken samlet, som er den beste uken indeksen har hatt siden desember. Også S&P steg 2,3 prosent for uken, og Nasdaq økte mest med 2,9 prosent, skriver MarketWatch.

Nike endte ned 7 prosent til 93,76 dollar. Sportsgiganten falt 7,9 prosent ved åpning etter at selskapet rapporterte om avtagende vekst i Kina.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo var oppe og luktet på all-time high på fredag. På sitt høyeste var den oppe i 1.323,15. Høyeste stengekurs er 1.323,13 fra 4. januar i år, og høyeste målte intradag er 1.327,82.

Fredagen før palmehelgen endte hovedindeksen på 1.319,73 etter en oppgang på 0,7 prosent.

En av fredagens to største nyheter var at XXL har gjennomført en rettet emisjon på om lag 500 millioner kroner. Kjøperne er Fraser Group, Altor og Ferd, som på forhånd garanterte for hele emisjonen. Ferd meldte at det kapret 87 millioner aksjer i emisjonen, som øker eierandelen til over 12,7 prosent av de utestående A-aksjene.

Finanskalenderen

Årsrapport:

Archer, Veidekke

Makro:

Japan: BoJ rentereferat, kl. 00.50

USA: Chicago Fed-indeks februar, kl. 13.30

USA: Nyboligsalg februar, kl. 15.00

USA: Dallas Fed-indeks mars, kl. 15.30