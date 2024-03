«Vi anslår at den rene dagraten, etter mobiliseringskostnader, ligger nærmere 105.000 dollar pr. dag, som vi anser for å være svakt, gitt at dagratene var på rundt 150.000-170.000 pr. dag sent i fjor. Det sagt, har ADES historisk sett bydd under markedet og prioritert utnyttelse over dagrater», skriver meglerhuset ifølge TDN.

Borr Drilling er ned hele 9,4 prosent til 66,90 kroner, mens Shelf Drilling faller 8 prosent til 24,75 kroner.

Torsdag 4. januar børsmeldte NRC Group en avtale med Forsvarsbygg.

Selskapet opplyste at kontrakten var verdt 625 millioner kroner. NRC-aksjen steg 3,1 prosent den dagen avtalen ble offentlig kjent. Svenske NCC påstår konkurrenten mangler kompetanse for undervannsprenging, et syn Oslo tingrett støtter. Lørdag sendte NRC ut en børsmelding om at avtalen med Forsvarsbygg er satt på hold. Aksjen faller 2,4 prosent mandag.

Røkke-selskap klatrer

Rec Silicon bekrefter forsinkelser ved prestisjeprosjektet i Moses Lake. Første levering vil skje tidlig i andre kvartal 2024, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Tidligere indikerte selskapet at første levering ville være i første kvartal. Selskapet opprettholder at anlegget vil være i full drift innen utgangen av året. I en ny børsmelding melder selskapet at det ikke er funnet noe sikkerhetsbrudd ved prestisjeanlegget etter en tilsynsinspeksjon. Aksjen stiger 2,6 prosent til 10,31 kroner.

Aker Carbon Capture og CO280 Solutions har inngått en intensjonsavtale om samarbeid for å utvikle store CO2-fjerningsprosjekter (CDR) for tremasse- og papirindustrien i USA og Canada. Aksjen stiger 7,7 prosent til 5,79 kroner.

Ola Eikanger i SEB hever kursmålet i Cadeler fra 55 til 68 kroner pr. aksje og gjentar kjøp. Aksjen er opp 3,6 prosent til 47,90 kroner.

Analytiker Jonathan Kownator i Goldman Sachs kutter kursmålet på Entra fra 100 til 83 kroner, og gjentar salgsanbefalingen. Aksjen faller 3,1 prosent til 109,80 kroner.

Eller merker vi oss at Norwegian faller 1,5 prosent til 15,93 kroner.