Ola Eikanger i SEB hever kursmålet i Cadeler fra 55 til 68 kroner pr. aksje og gjentar kjøp. Aksjen er opp 3,6 prosent til 47,90 kroner. Norwegian faller 1,5 prosent til 15,93 kroner.

I rødt

Kitron faller i dag 2,8 prosent etter at DNB Markets tar aksjen ut av sin ukesportefølje.

– Aksjen har ikke fungert siden vi tok den inn, sier DNB-strateg Paul Harper.



Analytiker Jonathan Kownator i Goldman Sachs kutter kursmålet på Entra fra 100 til 83 kroner, og gjentar salg. Det gir en nedside på over 25 prosent. Analytikerne som dekker aksjen har to kjøpsanbefalinger, fire holdanbefalinger og to salgsanbefalinger. Aksjen faller i dag 3,6 prosent til 109,20 kroner.

Riggaksjer eksponert mot jackup-markedet straffes hardt på Oslo Børs.

Kursutviklingen skjer i kjølvannet av at ADES, en jackup-aktør fra Midtøsten, søndag meldte om å ha mottatt et intensjonsbrev for en 18 måneders jackup-kontrakt i Thailand verdt 94,4 millioner dollar, skriver TDN Direkt. Arctic Securities antar at det er premium jackup-riggen «Admarine 502» som er aktuell for arbeidet. Det er den første riggen som blir frigjort av Saudi Aramco etter at selskapet i januar pauset produksjonsmålet.

«Vi anslår at den rene dagraten, etter mobiliseringskostnader, ligger nærmere 105.000 dollar pr. dag, som vi anser for å være svakt, gitt at dagratene var på rundt 150.000-170.000 pr. dag sent i fjor. Det sagt, har ADES historisk sett bydd under markedet og prioritert utnyttelse over dagrater», skriver meglerhuset ifølge TDN.

Borr Drilling er ned hele 9,4 prosent til 66,90 kroner, mens Shelf Drilling faller 8 prosent til 24,75 kroner.

Torsdag 4. januar børsmeldte NRC Group en avtale med Forsvarsbygg.

Selskapet opplyste at kontrakten var verdt 625 millioner kroner. NRC-aksjen steg 3,1 prosent den dagen avtalen ble offentlig kjent. Svenske NCC påstår konkurrenten mangler kompetanse for undervannsprenging, et syn Oslo tingrett støtter. Lørdag sendte NRC ut en børsmelding om at avtalen med Forsvarsbygg er satt på hold. Aksjen faller 2,4 prosent mandag.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for nordsjøoljen (brent) er opp 0,5 prosent til 85,89 dollar pr. fat siden midnatt. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 81,0 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,54 dollar fatet ved børsslutt fredag.

– Eskalerende geopolitisk spenning, kombinert med en økning i angrep mot energifasiliteter i Russland og Ukraina, sammen med svekkede forhåpninger om våpenhvile i Midtøsten, øker bekymringen for global oljeforsyning, sier en analytiker til Reuters.

Equinor stiger 0,7 prosent, mens Aker BP er opp 0,9 prosent. Vår Energi klatrer 2,5 prosent.