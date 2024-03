Adm. direktør Dave Calhoun i Boeing vil gå av ved utgangen av 2024 som en del av en omfattende ledelsesendring, melder selskapet mandag.

Styreleder Larry Kellner trekker seg også, og vil forlate styret på Boeings årlige møte i mai. Han er erstattet som styreleder av Steve Mollenkopf, som har vært en Boeing-direktør siden 2020.

I tillegg forlater Stan Deal, president og adm. direktør for Boeing Commercial Airplanes, selskapet med umiddelbar virkning, opplyses det. Stephanie Pope tar over stillingen hans, hun ble nylig utnevnt til Boeings Chief Operating Officer etter å ha tidligere ledet Boeing Global Services.

Avgangene kommer i kjølvannet av stadig økende krav fra både flyselskaper og myndigheter om at Boeing må gjøre endringer i ledelsen etter at flyprodusenten har hatt flere alvorlige hendelser, flere tilknyttet dårlig kvalitetskontroll og forhastet produksjon.

Kvalitetskontrollene ble skjerpet etter at en dør blåste ut av en nesten helt ny Boeing 727 MAX-9.

Adm. direktør Calhoun har i månedsvis lovet investorer, flyselskaper og allmennheten at Boeing vil få kontroll over sine mange kvalitetsproblemer.

Calhoun ble utnevnt til toppstillingen sent i 2019 og overtok roret i Boeing tidlig i 2020 etter at selskapet avsatte sin forrige administrerende direktør, Dennis Muilenburg, for hans håndtering av etterdønningene av to dødelige 737 Max-ulykker.