Kursløft etter toppledelsens avgang

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent og står i 16.336,98 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 39.412,30 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 5.218,40 poeng.

Den kriserammede flyprodusenten Boeing gjør endringer i toppledelsen, der både adm. direktør Dave Calhoun og styrelederen Steve Mollenkopf må gå. I tillegg går toppsjefen i Boeing Commercial Airplanes av på dagen. Boeing-aksjen stiger 2,7 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,4 prosent til 12,71.

«I dag holder et par Fed-medlemmer taler, men det er ingen store nøkkeltallspubliseringer», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Fredag publiseres Feds foretrukne inflasjonsmål, PCE, for februar. Her venter DNB Markets og konsensus en nedgang i månedstakten til kjernedeflatoren, fra 0,4 prosent til 0,3 prosent.