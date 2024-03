«Jeg vet ikke om det blir neste uke eller neste år, men konkurs er uungåelig», sier Thomas Hayes i hedgefondet Great Hill Capital.

Handelen i aksjen ble stanset etter kun fem minutter, etter et fall på 28 prosent. Handelen kom aldri i gang igjen.

Vi tar med at Donald Trumps Trump Media & Technology Group , som blant annet eier den sosiale medieplattformen Truth Social, skal børsnoteres tirsdag, under tickeren DJT. Den tidligere presidenten eier minst 58 prosent av selskapet.

Trump tar bakveien på børs, som vil si at han fusjonerer selskapet med et «tomt» selskap som allerede er børsnotert, et såkalt SPAC (Special Purpose Acquisition Company) - børsskall, på godt norsk. Det tomme selskapet, Digital World Acquisition Corp., steg pene 40 prosent.

Den potensielle gevinsten for Trump kan ikke realiseres umiddelbart, i det minste ikke under avtalens nåværende vilkår. Trump vil imidlertid være hindret fra å selge aksjer i det fusjonerte selskapet i minst seks måneder - med mindre styret stemmer for å endre på det.

Olje

Oljeprisen steg mandag som følge av eskalerende konflikter i Midtøsten og mellom Russland og Ukraina. Nordsjøoljen (brent spot) er opp 1,6 prosent til 86,79 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er opp 1,7 prosent til 82,03 dollar fatet.

– Eskalerende geopolitisk spenning, kombinert med en økning i angrep mot energifasiliteter i Russland og Ukraina, sammen med svekkede forhåpninger om våpenhvile i Midtøsten, øker bekymringen for global oljeforsyning, sier en analytiker til Reuters.



Krigstaktikken har endret seg og nå går begge parter målbevisst etter energisystemer. Ukraina har angrepet flere oljeraffinerier dypt inne i Russland med stor presisjon. Dette setter energisystemet i fare.

Samtidig som oljeprisen stiger, har Morgan Stanley oppgradert en rekke energiaksjer til overvekt. De forventer økt interesse for energiaksjer, såfremt de innfrir på inntjeningsforventningene.

«Sektoren er en av de billigste og underkjøpte på markedet», skriver analytikerne.

Blant aksjene som trekkes frem, er oljegigantene ConocoPhilips, Occidental Petroleum, Diamondback Energy og Devon Energy. Disse steg henholdsvis 2,6 prosent, 1 prosent, 1 prosent og 1,3 prosent.

Ellers steg Chevron 1 prosent, mens ExxonMobil gikk opp 0,9 prosent.

Forstyrrelsene i Russland øker presset for raffinerte produkter som diesel og bensin. Hvis Russland ikke klarer å raffinere sin egen olje, vil eksporten av råolje fra Russland øke. Hovedkjøperen har i lang tid vært Kina, som er et av få land med ledig raffinerikapasitet. Dette øker behovet for tankskip som kan frakte oljen.

Av tankaksjer falt Scorpio Tankers 0,7 prosent, mens Frontline gikk opp 0,2 prosent. DHT steg 2 prosent.

Krypto

Kryptomarkedet viste styrke mandag, ledet av en sterk oppgang i bitcoin. Valutaen legger på seg 7,7 prosent og har igjen etablert seg over 70.000 dollar. Ved stengetid er kursen på 70.921,04 opp nesten 70 prosent for året.

Ellers stiger Ethereum med 7,4 prosent, mens XRP er opp 3,9 prosent.