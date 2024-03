Fisker har kollapset på børs etter at det for rundt ti dager siden ble kjent at elbilprodusenten har hyret inn rådgivere for å bistå i en konkursprosess. Selskapet advarte om at kassen var i ferd med å gå tom, og sådde «betydelig tvil» om sin evne til å overleve.

Samtidig varslet selskapet om samtaler med en ikke navngitt bilprodusent om en investering eller et samarbeid om en eller flere elbilplattformer. Samtalene skulle være kritisk for selskapets videre overlevelse.

Nå har samtalene brutt sammen, ifølge selskapet selv. Flere internasjonale medier har omtalt saken.

Som følge av sammenbruddet, vurderer Fisker flere strategiske muligheter, inkludert restruktureringer og salg av deler av virksomheten.

«Jeg vet ikke om det blir neste uke eller neste år, men det er uungåelig», sier Thomas Hayes i hedgefondet Great Hill Capital, om Fiskers sannsynlighet for å inngå konkursbeskyttelse til Reuters.

Handel stanset

I meldingen opplyser selskapet at det ikke vil klare å imøtekomme et finansieringstiltak på 150 millioner dollar inngått med en investor tidligere denne måneden.

Fisker-aksjen stupte 28 prosent på børs mandag morgen, før handelen ble stanset etter fem minutter. Selskapet har falt 95 prosent siden nyttår.

Søker Fisker om konkursbeskyttelse, vil det være den andre konkursen for et bilselskap grunnlagt av den tidligere BMW- og Aston Martin-designeren Henrik Fisker. Danskens første selskap, Fisker Automotive, gikk konkurs i 2013 etter seks års virksomhet.

Selskapet produserte litt over 10.000 biler i fjor, men leverte kun 4.900 til kunder. Produsentens eneste modell er SUV-modellen Ocean.