Donald Trumps formue bykser: Nå er han en av verdens 500 rikeste

Det har vært noen innholdsrike dager for Donald Trump. Mandag gikk fristen ut til å stille kausjon for kravet på 454 millioner dollar, men i tolvte time fikk Trump utsatt innbetalingen.

Samtidig har hans medieselskap Trump Media & Technology Group nådd målstreken i en over to år lang prosess med å gå på børs. Mandag ble det nemlig kjent at selskapet skal fusjoneres med skallselskapet Digital World Acquisition Corp og tas opp til handel tirsdag.

Med det vil aksjer verdt milliarder av dollar offisielt være i Trumps hender. Han eier nemlig 58 prosent av det nye selskapet, og hans aksjepost er verdsatt til 3,9 milliarder dollar, eller litt over 41,5 milliarder kroner.

Med det har Donald Trump en formue verdsatt til 6,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer 69,6 milliarder kroner etter mandagens kurs. Det gjør at han rykker inn på Bloombergs indeks over verdens 500 rikeste personer.

Han havner på plass nr. 423 på deres liste, i det som er eks-presidentens første inntreden på listen. Trump har følgelig aldri vært rikere, ifølge Bloomberg.

Den eneste nordmannen på 500-listen er shippingmogul John Fredriksen, som har en formue på 12 milliarder dollar. Hedgefondforvalter Ole Andreas Halvorsen har også figurert på listen, men er ikke med per 25. mars. Hans formue er av Forbes anslått til 5,9 milliarder dollar.

Lang prosess

Trump Media & Technology Group eier sosiale medieplattformen Truth Social, som Trump lanserte etter å ha blitt kastet ut av Twitter i kjølvannet av 6. januar-opprørene i 2021.

Eks-presidenten har i lang tid ønsket å børsnotere virksomheten, men har møtt mye motvind på veien. Sammenslåingen med børsskallet ble eksempelvis forsinket av en undersøkelse og et forlik med det amerikanske finanstilsynet. Hele prosessen tok 29 måneder.

En rekke av aksjonærene i medieselskapet er støttespillere til den kontroversielle eks-presidenten. Blant styremedlemmene er sønnen Donald Trump Jr., tidligere leder av et bryteselskap Linda McMahon, og Trumps tidligere handelsrepresentant Robert Lighthizer, ifølge CNBC.

Kan ikke selge umiddelbart

For Trump er store deler av aksjeposten i medieselskapet ren gevinst. Bloomberg har tidligere anslått posten til kun 22,5 millioner dollar. Med børsnoteringen er imidlertid denne posten kraftig oppjustert.

Den potensielle gevinsten til Trump kan ikke realiseres umiddelbart, i det minste ikke under avtalens nåværende vilkår. Han er hindret fra å selge aksjer i det fusjonerte selskapet i minst seks måneder - med mindre styret stemmer for å endre på det.

Tidligere toppet Trumps formuen på 3,1 milliarder dollar. Mye av dette var imidlertid basert på selvrapporterte eiendomsverdier, som selskapet bevisst blåste opp for å få bedre lånebetingelser. Det er dette han nå har blitt saksøkt og dømt for i New York.

Selv om Trump ikke kan bruke aksjene til å betale kausjonen han er dømt til å betale, kan han bruke aksjene som sikkerhet for å ta opp lån som brukes til betaling.