På sitt høyeste på to år

Det var lave handelsvolumer på de asiatiske børsene natt til tirsdag.

Japanske Nikkei 225 steg med 0,1 prosent til 40.450 poeng. Japanske yen styrker seg marginalt mot dollaren tirsdag, og står i 151,40 yen pr. dollar.

Kospi-indeksen fra Sør-Korea steg 0,8 prosent til 2,760 poeng. Det er det høyeste nivået siden februar 2022.

Den australske S&P/ASX 200-indeksen luktet mandag på all-time high, da den stengte i 7.811. Rekorden ble satt tidligere i mars, da den stengte i 7.847. Tirsdag morgen faller den noe tilbake, etter å ha steget tidligere i handelen, med et fall på 0,4 prosent til 7.780 poeng.

Tirsdag meldes det om at Apple har valgt å bruke Baidus AI-løsninger i sine nye iPhone-modeller i Kina. Apple inngikk nyleg et samarbeid med om å bruke Googles Gemini som AI-modell i sine nye mobiler. Problemet er at Google er bannlyst i Kina, og Apple måtte derfor finne en annen samarbeidspartner der.

Baidu-aksjen stiger 4 prosent på nyhetene, mens Hang Seng-indeksen fra Hongkong stiger med 0,6 prosent.

På Kinas fastland faller Shanghai-børsen med 0,3 prosent, mens CSI 300 stiger 0,4 prosent. CSI 1000, som inneholder 700 flere selskaper og ikke bare selskaper med høy markedsverdi, faller 0,1 prosent. Det kan tyde på at de større selskapene, målt i markedsverdi, stiger og de relativt mindre faller.

Kinesiske yuan utvikler seg flatt mot dollaren tirsdag morgen, etter å ha ligget an til en styrking tidligere i natt. Vekslingkursen er 7,25 yuan pr. dollar.

Sensex-indeksen, med de 30 største industriselskapene i India, faller 0,3 prosent til 72.644 tirsdag morgen.

Produksjonen i i Singapore steg 14,2 prosent på månedsbasis i februar. Det er et brudd med de tre foregående månedene, hvor det månedlige snittet har vært et fall på minus 5,1 prosent. Det ga en tolvmånederssvekst i produksjonen på 3,8 prosent i februar.

Straits Times-indeksen i Singapore stiger 1 prosent i etterkant av tallene.

Ellers kan det være verdt å nevne at rentene på amerikanske treasuries (statsobligasjoner med løpetid på inntil et år, journ. anm.) stiger alle med om lag to basispunkter tirsdag morgen. Det kan tyde på at noen må selge treasuries for å skaffe penger.