Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Det var lavere handelsvolumer i Asia og USA, og Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror det blir en ny rolig dag på Oslo Børs tirsdag.

Berntsen spår at Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

Asia og Australia

Aksjene på de asiatiske indeksene fulgte trenden fra mandag, og ble handlet på et lavt volum tirsdag. Samtidig nådde Kospi -indeksen fra Sør-Korea sitt høyeste nivå siden februar 2022.

Japanske Nikkei 225 steg med 0,1 prosent til 40.450 poeng. Japanske yen styrker seg marginalt mot dollaren tirsdag, og står i 151,40 yen pr. dollar.

Den australske S&P/ASX 200-indeksen luktet mandag på all-time high, da den stengte i 7.811. Rekorden ble satt tidligere i mars, da den stengte i 7.847. Tirsdag morgen faller den noe tilbake, etter å ha steget tidligere i handelen, med et fall på 0,4 prosent til 7.780 poeng.

Tirsdag meldes det om at Apple har valgt å bruke Baidus AI-løsninger i sine nye iPhone-modeller i Kina. Apple inngikk nyleg et samarbeid med om å bruke Googles Gemini som AI-modell i sine nye mobiler. Problemet er at Google er bannlyst i Kina, og Apple måtte derfor finne en annen samarbeidspartner der.

Baidu-aksjen steg 4,3 prosent på nyhetene, mens Hang Seng-indeksen fra Hongkong stiger med 0,6 prosent.

På Kinas fastland faller Shanghai-børsen med 0,3 prosent, mens CSI 300 stiger 0,4 prosent. CSI 1000, som inneholder 700 flere selskaper og ikke bare selskaper med høy markedsverdi, faller 0,1 prosent. Det kan tyde på at de større selskapene, målt i markedsverdi, stiger og de relativt mindre faller.

Kinesiske yuan utvikler seg flatt mot dollaren tirsdag morgen, etter å ha ligget an til en styrking tidligere i natt. Vekslingkursen er 7,25 yuan pr. dollar.

Sensex-indeksen, med de 30 største industriselskapene i India, faller 0,3 prosent til 72.644 tirsdag morgen.

Produksjonen i i Singapore steg 14,2 prosent på månedsbasis i februar. Det er et brudd med de tre foregående månedene, hvor det månedlige snittet har vært et fall på minus 5,1 prosent. Det ga en tolvmånederssvekst i produksjonen på 3,8 prosent i februar.