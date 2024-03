Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,1 prosent til 1.324 poeng før lunsj tirsdag. Høyeste notering intradag er 1.327,82 den 4. januar i år. Høyeste sluttnotering er 1.323,13 poeng.

Likt som i USA og Asia er det lave omsetningsvolum også på Oslo Børs tirsdag. For eksempel er Equinor aksjen med høyest omsetning, etter at aksjen er handlet for i overkant av 80 millioner kroner. Det er som regel Equinor som topper omsetningslisten, men handelsnivåene pleier være mye høyere.

Til sammenligning ble Equinor i løpet av hele gårsdagen omsatt for 632 millioner kroner. Det er ikke uvanlig at omsetningen ligger mellom 900 millioner og 1 milliard.

Onsdag er siste handelsdag i 2024s første kvartal, og dermed siste mulighet for blant annet fondsforvalterne å pynte på porteføljene sine.

Olje

Prisen på maikontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent faller 0,2 prosent til 86,60 dollar. Den lettere WTI-oljen faller også 0,2 prosent, hvor aprilkontrakten omsettes for 81,80 dollar pr. fat.





Nevnte Equinor henter inn et tidligere fall, og er klokken 11 ned med bare 0,1 prosent. Aker BP er ned 0,3 prosent, og Vår Energi faller 0,4 prosent.

Bevegelser

I forbindelse med konkursprosessen ved New York-domstolen, meldte Sas tirsdag inn de konsoliderte regnskapstallene for firemånedersperioden fra november til og med februar. De viste et tap på 220 millioner dollar for perioden. Samtidig hadde det inntekter for 1.140 millioner dollar. Kursen på 3,1 øre pr. aksje beveger seg ikke.

Vinneren i åpningen er Zwipe, som la frem årsresultatet for 2023. Det vist en nedgang i driftsinntektene fra 3,9 til 2,9 millioner mellom 2022 og 2023. Bunnlinjen viste et tap for Zwipe på 100 millioner i 2023, ned fra 104 millioner i 2022. Zwipe-aksjen skyter opp fra start. Etter 20 minutters handel stiger den 22 prosent.

I Scatec foreslås Jørgen Kildahl som ny styreleder for John Andersen, som gir seg etter ti år som styreleder. Generalforsamlingen er 18. april. Scatec-aksjen faller 1,2 prosent.

Havvindselskapet Cadeler la tirsdag morgen frem det samlede årsresultatet for 2023. Der guidet selskapet inntekter på mellom 225 til 245 millioner euro i løpet av 2024. Det guides også en EBITDA på 105 til 125 millioner euro. Cadeler stiger 4,6 prosent.

Valgkomiteen i Carasent har foreslått Henric Carlsson som nytt styremedlem, ifølge innkallingen til selskapets generalforsamling. Carasent faller 1,8 prosent.

Smartoptics faller 4,8 prosent i åpningen, uten at det er registrert noen nyheter om selskapet.

Codelab faller 6,5 prosent, uten at det er kommet noen nyheter derfra heller.