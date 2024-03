Hittil i år har S&P 500 steget ni prosent, mens indeksen er opp hele 31 prosent i løpet av det siste året. Strategene i investeringsbanken BTIG mener det er tid for investorer å utvise forsiktighet.

Årsaken til det er at S&P 500 nå ligger mer enn 14 prosent over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe BTIG beskriver som historisk ekstremt. BTIGs tekniske sjefstrateg, Jonathan Krinsky, frykter nå at en korreksjon kan være nært forestående, ifølge CNBC.

«Det store spørsmålet er: Får vi en korreksjon over tid, eller pris. Det sistnevnte har vært fraværende de siste fem månedene, men vi tror det er et vindu for en moderat nedgang», skriver Krinsky i et notat, mens han advarer mot en risiko for konsolidering på kort sikt.

200-dagers glidende gjennomsnittet er et teknisk mål brukt av investorer for å vurdere det langsiktige momentumet i en aksje eller en indeks. Målinger over snittnivået regnes vanligvis som positivt, men å være så høyt over gjennomsnittet som S&P 500 er nå er å «strekke strikken langt» historisk sett, ifølge Krinsky.

Torsdag i forrige uke endte med nye rekordnoteringer på New York-børsen, etter at Federal Reserve sa at det ligger an til rentekutt senere i år, noe som beroliget bekymrede investorer og sendte teknologiaksjene videre opp.