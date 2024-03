Det er tendenser til påskeferie. Oslo Børs har snudd ned på påskens nest siste handelsdag. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.322,42, ned 0,05 prosent på lav omsetning.

Oljeprisen

Oljeprisen handles også relativt flatt tirsdag.

Mai-kontrakten for nordsjøoljen Brent er nå ned 0,4 prosent til 86,43 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen faller 0,1 prosent til 81,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 86,82 ved børsslutt mandag.

Equinor faller 1 prosent til 288,05 kroner, mens Røkkes Aker BP er ned 0,6 prosent til 273,20 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi, er ned 0,9 prosent til 36,02 kroner pr. aksje.

Bevegelser

Cadeler, som leverer løsninger til havvindparker, stiger kraftige 9,7 prosent til 53,00 kroner. Havvindselskapet la tirsdag morgen frem det samlede årsresultatet for 2023. Der guidet selskapet inntekter på mellom 225 til 245 millioner euro i løpet av 2024. Det guides også en EBITDA på 105 til 125 millioner euro.

Oljeserviceselskapet Beerenberg har signert en seksårig kontrakt med oljeselskapet ConocoPhillips. Kontrakten defineres som «stor» og aksjen bykser frem 5,4 prosent til 21,35 kroner etter nyheten.

En av dagens foreløpige vinnere er Zwipe, som la frem årsresultatet for 2023. Det vist en nedgang i driftsinntektene fra 3,9 til 2,9 millioner mellom 2022 og 2023. Bunnlinjen viste et tap for Zwipe på 100 millioner i 2023, ned fra 104 millioner i 2022. Zwipe-aksjen skyter opp fra start. Ved lunsjtider er aksjen opp 28,6 prosent.

I Scatec foreslås Jørgen Kildahl som ny styreleder for John Andersen, som gir seg etter ti år som styreleder. Generalforsamlingen er 18. april. Scatec-aksjen er opp 0,1 prosent.

Valgkomiteen i Carasent har foreslått Henric Carlsson som nytt styremedlem, ifølge innkallingen til selskapets generalforsamling. Carasent handles flatt.

Kongsberg Defence & Aerospace har signert en kontrakt med finske Patria med en verdi på rundt 1,2 milliarder kroner. Kongsberg Gruppen er opp 0,7 prosent.

Ellers kan vi ta med at Borr Drilling henter seg noe inn etter gårsdagens markante fall. Aksjen stiger 1,7 prosent til 70,10 kroner.