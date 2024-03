Trumps medieselskap suser til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 16.444,94 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 39.350,35 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.229,53 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,4 prosent til 13,14.

Korreksjon?

S&P 500 ligger nå mer enn 14 prosent over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe BTIG beskriver som historisk ekstremt. BTIGs tekniske sjefstrateg, Jonathan Krinsky, frykter nå at en korreksjon kan være nært forestående, ifølge CNBC.

«Det store spørsmålet er: Får vi en korreksjon over tid, eller pris. Det sistnevnte har vært fraværende de siste fem månedene, men vi tror det er et vindu for en moderat nedgang», skriver Krinsky i et notat, mens han advarer mot en risiko for konsolidering på kort sikt.

Trump

Medieselskapet Trump Media & Technology Group har kommet i mål etter en over to år lang prosess med å gå på børs. Mandag ble det kjent at selskapet fusjonerer med skallselskapet Digital World Acquisition Corp og tas opp til handel tirsdag. Kort tid etter at handelen tok til stiger aksjen over 45 prosent.

Den potensielle gevinsten for Trump kan ikke realiseres umiddelbart, i det minste ikke under avtalens nåværende vilkår. Trump vil være hindret fra å selge aksjer i det fusjonerte selskapet i minst seks måneder – med mindre styret stemmer for å endre på det.